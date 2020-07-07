Поликлинику №109 наказали за 43 случая коронавируса среди персонала
Еще одно медучреждение получило штраф за несоблюдение санитарных правил во время режима повышенной готовности из-за коронавируса. На этот раз наказание настигло руководство поликлиники №109, где заболели 43 человека из числа персонала.
- При рассмотрении материалов санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что в отделе учета и регистрации Центра гигиены и эпидемиологии зарегистрированы 43 случая заболевания COVID-19 у сотрудников поликлиники № 109, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Проверяющие отметили, что информация о заражениях передавалась несвоевременно, в самом учреждении отсутствовал месячный запас защитных костюмов, респираторов, медицинских масок, халатов, шапочек, высоких бахил, перчаток, защитных очков.
Все это, по мнению инспектором, могло способствовать распространению коронавируса в городе.
Защита заявила, что все нарушения, если и были, то устранялись вовремя. В итоге судья назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU