Поликлинику №109 наказали за 43 случая коронавируса среди персонала

7 Июль 2020 2020-07-07T13:12:58+03:00

Купчинскую поликлинику наказали за вспышку коронавируса у персонала. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Еще одно медучреждение получило штраф за несоблюдение санитарных правил во время режима повышенной готовности из-за коронавируса. На этот раз наказание настигло руководство поликлиники №109, где заболели 43 человека из числа персонала.

- При рассмотрении материалов санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что в отделе учета и регистрации Центра гигиены и эпидемиологии зарегистрированы 43 случая заболевания COVID-19 у сотрудников поликлиники № 109, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Проверяющие отметили, что информация о заражениях передавалась несвоевременно, в самом учреждении отсутствовал месячный запас защитных костюмов, респираторов, медицинских масок, халатов, шапочек, высоких бахил, перчаток, защитных очков.

Все это, по мнению инспектором, могло способствовать распространению коронавируса в городе.

Защита заявила, что все нарушения, если и были, то устранялись вовремя. В итоге судья назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU