2020-07-07T13:12:58+03:00
Общество

Поликлинику №109 наказали за 43 случая коронавируса среди персонала

Проверка нашла нарушение санитарных норм при карантине
Петр КИБЕР
Поделиться:
Купчинскую поликлинику наказали за вспышку коронавируса у персонала.Купчинскую поликлинику наказали за вспышку коронавируса у персонала.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Еще одно медучреждение получило штраф за несоблюдение санитарных правил во время режима повышенной готовности из-за коронавируса. На этот раз наказание настигло руководство поликлиники №109, где заболели 43 человека из числа персонала.

- При рассмотрении материалов санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что в отделе учета и регистрации Центра гигиены и эпидемиологии зарегистрированы 43 случая заболевания COVID-19 у сотрудников поликлиники № 109, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Проверяющие отметили, что информация о заражениях передавалась несвоевременно, в самом учреждении отсутствовал месячный запас защитных костюмов, респираторов, медицинских масок, халатов, шапочек, высоких бахил, перчаток, защитных очков.

Все это, по мнению инспектором, могло способствовать распространению коронавируса в городе.

Защита заявила, что все нарушения, если и были, то устранялись вовремя. В итоге судья назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Павловский парк после «карантина» посетили 29 тысяч человек
Еще два съезда перекроют на пересечении КАД с проспектом Энергетиков
Скелет мужчины в пальто и без половины черепа нашли в Комарово
Поликлинику №109 наказали за 43 случая коронавируса среди персонала
Еще 48 петербуржцев, в том числе 100-летняя женщина, умерли от коронавируса
Музей маячной службы на форте Константин откроется 8 июля
Пособника террористов со штурмом задержали в Санкт-Петербурге
Гатчинский дворец открывается для посещения с 7 июля
Петербургский педофил три года занимался сексом с мальчиком
Почти 14 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за последние сутки
Молодую женщину избили и изнасиловали на Васильевском острове
Музей Фаберже начинает работать с 7 июля
Человек упал с платформы под поезд на станции Броневая
7 июля испытания теплосетей пройдут в четырех районах Санкт-Петербурга
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
Цистерна с топливом и машины горели ночью на улице Книпович
До +23 и без дождей будет в Санкт-Петербурге 7 июля
Полиция задержала вора-неудачника, пытавшегося взорвать банкомат в Санкт-Петербурге
Названа главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума
Генконсулы Бельгии и Франции накормят петербургских бездомных шарлоткой и багетами
«Зениту» вручат золотые медали и кубок РПЛ после матча с «Сочи»
Комздрав готовится ко второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге
Суд арестовал педофила, изнасиловавшего двух школьниц на набережной Черной Речки
Дзюба пожаловался на ужасное самочувствие во время чемпионского матча
Смольный призвал петербуржцев сдавать плазму для больных коронавирусом