Главный врач: Антон Владиленович Глобин – хирург, колопроктолог, онколог, флеболог, кандидат медицинских наук.

- Всегда приятно, когда тебя понимают. Особенно если речь идёт о здоровье. Американская Медицинская Клиника это место где с понимание и заботой относятся к самому ценному — вашему здоровью и времени - говорит доктор.

Главный врач Американской медицинской клиники Антон Владиленович Глобин.Фото: Андрей ГАШЕВ

О КЛИНИКЕ

Американская Медицинская Клиника оказывает медицинскую помощь петербуржцам и гостям северной столицы с 1993 года и является одной из крупнейших частных клиник города. Сегодня пациенты Американской Медицинской Клиники могут пройти как плановый осмотр у профессионалов различных специализаций по более чем 80 направлениям, так и доверить нашим врачам оперативное вмешательство.

Отделения хирургии, гинекологии, урологии, травматологии, педиатрии, стоматологии, пластической хирургии, флебологии, дерматологии, оториноларингологии, лабораторно-диагностический комплекс, собственный стационар на 14 палат, служба скорой помощи и отделение реанимации и интенсивной терапии работают в режиме 24/7.

Здесь царит особая атмосфера уюта и заботы.Фото: Андрей ГАШЕВ

С одной стороны, Американская Медицинская Клиника – это высококлассные специалисты и современное диагностическое оборудование. С другой – особая атмосфера индивидуального обслуживания и заботы.

- Профессионализм и человеческие качества – вот на что мы ориентируемся в своей работе, - говорят специалисты Американской Медицинской Клиники. - Для нас важно понятие семьи, мы воплощаем в жизнь принципы семейного комплексного медицинского обслуживания. С самого начала работы клиники мы запустили базовые программы, исходя из потребностей пациентов и членов их семей: «Я здоров», «Я здорова», «Здоровое сердце», «Онкопрофилактика», «Здоровый дошкольник», «Здоровый школьник», «Здоровый подросток» и многие другие программы, направленные на раннее выявление заболеваний и общую диагностику.

И диагностика, и лечение – доброжелательно и профессионально!Фото: Андрей ГАШЕВ

В прошлом году более 27 тысяч пациентов получили квалифицированную помощь специалистов Американской Медицинской Клиники. Доктора клиники ежегодно проводят более пяти тысяч успешных операций, в том числе по программам ДМС в рамках сотрудничества с российскими и международными страховыми компаниями. Но даже несмотря на постоянное увеличение потока посетителей, в клинике сохраняется четкая размеренность, отсутствует суета и напряженность.

- Наши пациенты всегда могут рассчитывать на оказание медицинских услуг любой сложности, специалистами самого высокого уровня, - говорят в клинике.

КОМАНДА

- У нас звездный состав врачей, которым мы очень гордимся, - говорят в клинике. - И каждый доктор готов прийти на помощь пациенту 24 часа в сутки.

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Все медицинские услуги, от лабораторных исследований до высокотехнологичного комплексного лечения, пациенты клиники могут получить в одном здании. Для пациента врачи готовы составить индивидуальную программу медицинского обслуживания, гибко реагируя на пожелания клиента и предлагая наиболее удобные варианты.

- Для нас каждый из приходящих пациентов – VIP-клиент, - говорят врачи.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Успех лечения во многом зависит от условий, в которых оно проходит. Американская Медицинская Клиника выработала новый клубный формат, предоставив пациентам персональный подход в медицинском обслуживании. Придя сюда, человек находится в комфортной обстановке и получает необходимую приватность. Работа клиники ориентирована непосредственно на пациента и обеспечивает максимальную эффективность предоставляемых услуг, сохраняя время, эмоциональное состояние и энергозатраты пациента.

Каждый пациент – в центре внимания.Фото: Андрей ГАШЕВ

Персонал с глубоким вниманием относится к каждой истории, каждому недугу, поддерживает доверительные отношения с пациентом. Но при этом доктора учитывают все нюансы и аспекты проблемы для возможности вынесения точного диагноза, и при необходимости системного лечения.

ПОВОДы ДЛЯ ГОРДОСТИ

Американская Медицинская Клиника участвует во всех важных городских мероприятиях. Персонал обеспечивает медицинскую поддержку во время спортивных соревнований, праздников и концертов, в том числе в premium и vip-сегменте.

Но при этом в клинике делают ставку на индивидуальный подход: собственные комплексные медицинские программы позволяют врачам клиники проводить многоуровневые обследования состояния здоровья, с учетом личных особенностей человека. Конечно, такой подход требует дополнительного внимания со стороны персонала, но это никак не отражается на оперативности необходимых медицинских исследований, которые выполняются в максимально короткий период.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 78.

Телефон: 8 (812) 740-20-90.

Сайт и соцсети:

- amclinic.ru

- vk.com/club17133076

- @amclinic

* Реклама