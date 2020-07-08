2020-07-08T22:51:54+03:00
Спорт

«Зенит» устроил парад в центре Санкт-Петербурга в честь чемпионства

Футболисты прокатились на клубном автобусе по улицам Северной столицы под возгласы тысячи болельщиков [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" с размахом отметил чемпионство в РПЛ в сезоне 2019/20, устроив парад в Санкт-Петербурге."Зенит" с размахом отметил чемпионство в РПЛ в сезоне 2019/20, устроив парад в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Зенит» устроил грандиозный парад в центре Санкт-Петербурга при поддержке многотысячной армии болельщиков. После победного матча с «Сочи» и долгожданного вручения обновленного кубка Российской Премьер-Лиги футболисты неторопливо собрались в клубном автобусе и выехали в город.

А вот и тематические шарфы подъехали! Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот и тематические шарфы подъехали!Фото: Артем КИЛЬКИН

Масштабная вечеринка началась с красивейшего салюта у «Газпром Арены». Напомним, на стадион из-за коронавируса пустили всего 10% болельщиков, поэтому основная масса фанатов осталась на улице в ожидании финального свистка матча и начала праздника.

Фанаты соблюдают социальную дистанцию даже в праздник. Фото: Артем КИЛЬКИН

Фанаты соблюдают социальную дистанцию даже в праздник.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вокруг царила, что называется, жара! Песни «Ленинграда», десятки кричалок, разнообразные танцы, бесконечные селфи с символикой клуба, всеобщие братания и приятные слова друг другу – болельщики начали праздновать основательно.

На улице носить защитные маски не обязательно, но как можно игнорировать такую красоту? Фото: Артем КИЛЬКИН

На улице носить защитные маски не обязательно, но как можно игнорировать такую красоту?Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока футболисты медленно, но верно усаживались в автобус (возможно, слишком долго отмечали в раздевалке), на Стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны в честь чемпионства «Зенита», подогревая интерес к параду команды.

Фанаты Зенита празднуют победу команды над Сочи.Артем КИЛЬКИН

Ростральные колонны зажжены. Дворцовый мост тоже - только с синей подсветкой.

Ростральные колонны зажжены. Дворцовый мост тоже - только с синей подсветкой.

После 21:30 двухэтажный автобус выехал с территории стадиона. Золотая расцветка, множество флагов и кубок на вершине – ну чем не чемпионский транспорт! Многие зенитовцы не постеснялись залезть на второй этаж, который был без крыши, чтобы стекло не мешало им видеть болельщиков и фотографировать город.

Масштабный салют вокруг "Газпром Арены" после вручения кубка "Зениту".Артем КИЛЬКИН

И если на Крестовском острове фанатов было не так много, то в центре Санкт-Петербурга их собралось куда больше. Футболисты въехали в город с огоньком – зажженными файерами. Но даже простые прохожие радовались параду команды и одобрительно махали футболистам.

Держим пари, что сотни болельщиков мечтают попасть в этот чемпионский автобус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Держим пари, что сотни болельщиков мечтают попасть в этот чемпионский автобус.Фото: Олег ЗОЛОТО

Смартфоны не отпускали из рук как болельщики, так и футболисты. Многие зенитовцы запустили в своих соцсетях прямые эфиры, снимая происходящее вокруг. Судя по видеозаписям из автобуса, не обошлось без пенного напитка, а также забавных танцев Дзюбы с партнерами.

"Зенит" на чемпионском автобусе проехал по Санкт-Петербурге.

Проехав культовый стадион «Петровский», автобус отправился к СПбГУ, а затем к Стрелке Васильевского острова. Футболисты продолжили жечь пиротехнику в каком-то немысленном количестве перед фанатскими аквабайкерами, которые устроили команде красивый перформанс с водными танцами.

Фееричное шоу фанатов под закат памятного дня.

Фееричное шоу фанатов под закат памятного дня.

Сергей Семак ответил болельщикам взаимностью и встал на крышу автобуса, размахивая флагом. После этого аквабайкеры удивили зенитовцев еще раз – запустили свой миниатюрный, но очень душевный салют.

Водный салют в акватории Невы в честь чемпионства "Зенита" 8.07.2020.Олег ЗОЛОТО

Дальше команда выехала на оживленный Невский проспект и двинулась к Садовой улице. Начавшаяся гроза с ливнем чуть поумерила пыл команды. Теперь лишь самые отважные выходили на второй этаж автобуса, не боясь простудиться.

Много салютов в честь "Зенита" не бывает!

Много салютов в честь "Зенита" не бывает!

ИСТОЧНИК KP.RU

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