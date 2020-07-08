«Зенит» устроил парад в центре Санкт-Петербурга в честь чемпионства

«Зенит» устроил грандиозный парад в центре Санкт-Петербурга при поддержке многотысячной армии болельщиков. После победного матча с «Сочи» и долгожданного вручения обновленного кубка Российской Премьер-Лиги футболисты неторопливо собрались в клубном автобусе и выехали в город.

А вот и тематические шарфы подъехали!Фото: Артем КИЛЬКИН

Масштабная вечеринка началась с красивейшего салюта у «Газпром Арены». Напомним, на стадион из-за коронавируса пустили всего 10% болельщиков, поэтому основная масса фанатов осталась на улице в ожидании финального свистка матча и начала праздника.

Фанаты соблюдают социальную дистанцию даже в праздник.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вокруг царила, что называется, жара! Песни «Ленинграда», десятки кричалок, разнообразные танцы, бесконечные селфи с символикой клуба, всеобщие братания и приятные слова друг другу – болельщики начали праздновать основательно.

На улице носить защитные маски не обязательно, но как можно игнорировать такую красоту?Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока футболисты медленно, но верно усаживались в автобус (возможно, слишком долго отмечали в раздевалке), на Стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны в честь чемпионства «Зенита», подогревая интерес к параду команды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789484" frameborder="0"></iframe> Фанаты Зенита празднуют победу команды над Сочи.Артем КИЛЬКИН

Ростральные колонны зажжены. Дворцовый мост тоже - только с синей подсветкой.

После 21:30 двухэтажный автобус выехал с территории стадиона. Золотая расцветка, множество флагов и кубок на вершине – ну чем не чемпионский транспорт! Многие зенитовцы не постеснялись залезть на второй этаж, который был без крыши, чтобы стекло не мешало им видеть болельщиков и фотографировать город.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789481" frameborder="0"></iframe> Масштабный салют вокруг "Газпром Арены" после вручения кубка "Зениту".Артем КИЛЬКИН

И если на Крестовском острове фанатов было не так много, то в центре Санкт-Петербурга их собралось куда больше. Футболисты въехали в город с огоньком – зажженными файерами. Но даже простые прохожие радовались параду команды и одобрительно махали футболистам.

Держим пари, что сотни болельщиков мечтают попасть в этот чемпионский автобус.Фото: Олег ЗОЛОТО

Смартфоны не отпускали из рук как болельщики, так и футболисты. Многие зенитовцы запустили в своих соцсетях прямые эфиры, снимая происходящее вокруг. Судя по видеозаписям из автобуса, не обошлось без пенного напитка, а также забавных танцев Дзюбы с партнерами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789491" frameborder="0"></iframe> "Зенит" на чемпионском автобусе проехал по Санкт-Петербурге.

Проехав культовый стадион «Петровский», автобус отправился к СПбГУ, а затем к Стрелке Васильевского острова. Футболисты продолжили жечь пиротехнику в каком-то немысленном количестве перед фанатскими аквабайкерами, которые устроили команде красивый перформанс с водными танцами.

Фееричное шоу фанатов под закат памятного дня.

Сергей Семак ответил болельщикам взаимностью и встал на крышу автобуса, размахивая флагом. После этого аквабайкеры удивили зенитовцев еще раз – запустили свой миниатюрный, но очень душевный салют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789494" frameborder="0"></iframe> Водный салют в акватории Невы в честь чемпионства "Зенита" 8.07.2020.Олег ЗОЛОТО

Дальше команда выехала на оживленный Невский проспект и двинулась к Садовой улице. Начавшаяся гроза с ливнем чуть поумерила пыл команды. Теперь лишь самые отважные выходили на второй этаж автобуса, не боясь простудиться.