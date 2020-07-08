«Зениту» вручили обновленный кубок и золотые медали РПЛ за победу в сезоне 2019/20

Петербургский «Зенит» получил новый кубок Российской Премьер-Лиги за свое рекордно досрочное чемпионство в сезоне 2019/20. Торжественная церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» после окончания сложнейшего матча с «Сочи», завершившегося с победным счетом 2:1. Да, результат встречи уже ничего не значил, но сине-бело-голубые все же порадовали немногочисленных болельщиков на стадионе (в условиях коронавируса арену можно заполнить лишь на 10% - Прим. Ред.), чтобы не омрачить праздник.

Сергей Семак выступил с речью перед вручением трофея. Фото: Youtube-канал "Зенита"

Напомним, обновленный кубок чемпионата России создали как раз к ребрендингу турнира. За день до матча с «Сочи» его даже выставили в центре Санкт-Петербурга на всеобщее обозрение. Красавец-трофей выполнен из латуни и покрыт никелем вместе с золотом. Капитан «Зенита» Артем Дзюба (в отсутствии по семейным обстоятельствам Бранислава Ивановича) ловко подхватил шестикилограммовый кубок из рук официальных лиц и футболисты, как и многочисленные фанаты команды по всей стране, впали в эйфорию с криками и танцами.

Вместе с обновленным кубком - новенькие золотые медали! Фото: Twitter "Зенита"

- Спасибо вам огромное! – обратился перед вручением кубка ко всем фанатам главный тренер Сергей Семак. – Поаплодируем нашим ребятам, низкий им поклон. Я думаю, это самый тяжелый год. Но наши ребята были на голову сильнее всех соперников!

Дзюба и все-все герои радуются победе. Фото: Youtube-канал "Зенита"

Добавим, что 8 июля Северная столица еще ненадолго окрасится в цвета «Зенита». Ночью болельщики смогут погулять по Дворцовому мосту и Большому проспекту Петроградской стороны с торжественной синей подсветкой инженерных конструкций и фонарей. Сегодня Санкт-Петербург не спит, а празднует!