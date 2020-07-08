2020-07-08T20:18:54+03:00
Спорт

«Зениту» вручили обновленный кубок и золотые медали РПЛ за победу в сезоне 2019/20

После победного матча с «Сочи» на «Газпром Арене» прошла торжественная церемония награждения [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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«Зениту» вручили обновленный кубок и золотые медали Российской Премьер-Лиги.«Зениту» вручили обновленный кубок и золотые медали Российской Премьер-Лиги.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский «Зенит» получил новый кубок Российской Премьер-Лиги за свое рекордно досрочное чемпионство в сезоне 2019/20. Торжественная церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» после окончания сложнейшего матча с «Сочи», завершившегося с победным счетом 2:1. Да, результат встречи уже ничего не значил, но сине-бело-голубые все же порадовали немногочисленных болельщиков на стадионе (в условиях коронавируса арену можно заполнить лишь на 10% - Прим. Ред.), чтобы не омрачить праздник.

Сергей Семак выступил с речью перед вручением трофея. Фото: Youtube-канал "Зенита"

Сергей Семак выступил с речью перед вручением трофея. Фото: Youtube-канал "Зенита"

Напомним, обновленный кубок чемпионата России создали как раз к ребрендингу турнира. За день до матча с «Сочи» его даже выставили в центре Санкт-Петербурга на всеобщее обозрение. Красавец-трофей выполнен из латуни и покрыт никелем вместе с золотом. Капитан «Зенита» Артем Дзюба (в отсутствии по семейным обстоятельствам Бранислава Ивановича) ловко подхватил шестикилограммовый кубок из рук официальных лиц и футболисты, как и многочисленные фанаты команды по всей стране, впали в эйфорию с криками и танцами.

Вместе с обновленным кубком - новенькие золотые медали! Фото: Twitter "Зенита"

Вместе с обновленным кубком - новенькие золотые медали! Фото: Twitter "Зенита"

- Спасибо вам огромное! – обратился перед вручением кубка ко всем фанатам главный тренер Сергей Семак. – Поаплодируем нашим ребятам, низкий им поклон. Я думаю, это самый тяжелый год. Но наши ребята были на голову сильнее всех соперников!

Дзюба и все-все герои радуются победе. Фото: Youtube-канал "Зенита"

Дзюба и все-все герои радуются победе. Фото: Youtube-канал "Зенита"

Добавим, что 8 июля Северная столица еще ненадолго окрасится в цвета «Зенита». Ночью болельщики смогут погулять по Дворцовому мосту и Большому проспекту Петроградской стороны с торжественной синей подсветкой инженерных конструкций и фонарей. Сегодня Санкт-Петербург не спит, а празднует!

ИСТОЧНИК KP.RU

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