2020-07-09T16:49:23+03:00
Происшествия

Отец погибшей блогерши Насти Тропицель рассказал, почему так долго не мог похоронить дочь

18-летняя девушка погибла в ДТП на Бали 21 июня, но только сейчас стала известна дата и места ее похорон
Роман ЛЯЛИН
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Блогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали. Фото: Instagram Насти ТропицельБлогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали. Фото: Instagram Насти Тропицель
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Родители 18-летней блогерши Насти Тропицель до сих пор не смогли похоронить свою дочку, хотя с даты смерти прошло уже три недели. Напомним, блогер разбилась 21 июня на Бали, когда ехала на мотоцикле. От сильного удара головой об асфальт она умерла на месте, но вот с отправкой тела на родину возникли проблемы. Кроме того, между друзьями погибшей и ее родителями возник спор по поводу похорон. Приятели Тропицель доказывали, что Настя хотела бы, чтобы ее кремировали и развеяли прах над морем. Отец с матерью же настаивали на обычном захоронении. В итоге стороны нашли компромисс: блогершу кремировали на Бали, часть праха развеяли, а часть - отправили в Санкт-Петербург.

Настя (справа) погибла на Бали

Настя (справа) погибла на Бали

Правда, и здесь у родителей возникли проблемы. По словам отца Насти, согласование похорон затянулось из-за бюрократии. Долгое время они собирали нужные документы. И только сейчас удалось выбрать место и время похорон.

- Похороны Настеньки пройдут в субботу, 11 июля, в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище в 14:00, - сообщил отец Тропицель. - Приглашаем всех желающих попрощаться с ней, сбор у Серафимовской церкви.

При этом отец девушки уточнил, что профессиональная съемка на похоронах будет запрещена. Родители также попросил всех взять с собой маски и зонты.

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Видео, снятое за два часа до гибели Насти Тропицель
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Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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