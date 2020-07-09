Отец погибшей блогерши Насти Тропицель рассказал, почему так долго не мог похоронить дочь

Родители 18-летней блогерши Насти Тропицель до сих пор не смогли похоронить свою дочку, хотя с даты смерти прошло уже три недели. Напомним, блогер разбилась 21 июня на Бали, когда ехала на мотоцикле. От сильного удара головой об асфальт она умерла на месте, но вот с отправкой тела на родину возникли проблемы. Кроме того, между друзьями погибшей и ее родителями возник спор по поводу похорон. Приятели Тропицель доказывали, что Настя хотела бы, чтобы ее кремировали и развеяли прах над морем. Отец с матерью же настаивали на обычном захоронении. В итоге стороны нашли компромисс: блогершу кремировали на Бали, часть праха развеяли, а часть - отправили в Санкт-Петербург.

Настя (справа) погибла на Бали

Правда, и здесь у родителей возникли проблемы. По словам отца Насти, согласование похорон затянулось из-за бюрократии. Долгое время они собирали нужные документы. И только сейчас удалось выбрать место и время похорон.

- Похороны Настеньки пройдут в субботу, 11 июля, в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище в 14:00, - сообщил отец Тропицель. - Приглашаем всех желающих попрощаться с ней, сбор у Серафимовской церкви.

При этом отец девушки уточнил, что профессиональная съемка на похоронах будет запрещена. Родители также попросил всех взять с собой маски и зонты.

o.ksulya Видео, снятое за два часа до гибели Насти Тропицель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти

Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария (подробности)