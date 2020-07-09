Как успеть выиграть молодежное первенство по футболу и не завалить ЕГЭ

Настала самая сложная пора для выпускников – экзамены. Да, из-за пандемии сроки сдачи ЕГЭ были перенесены. Но такие изменения продлили стрессовый период в жизни детей. Мы узнали, как они распоряжаются последними днями перед экзаменами, и как совмещают подготовку к нему с занятием любимым делом.

К примеру, защитник футбольной команды «Зенит»-М, и по совместительству ученик СОШ№473, Виктор Козырев успевает не только учить нужные предметы, но и тренироваться:

- В этом году я сдаю экзамены по русскому и биологии, и, конечно, сдвиг сроков сдачи меня обрадовал, появилось время более усердно заняться подготовкой, - говорит спортсмен. - Я планирую поступать на тренера, но не сказал бы, что хорошо готов к ЕГЭ. Последние дни нужно будет еще активно позаниматься, но настрой у меня положительный. Да, пока соревнования еще не все вернули, но это только на руку.

ПОРА БРАТЬ ВСЕ В СВОИ РУКИ

Положительный настрой сейчас необходим каждому из выпускников, чтобы в нужный момент правильные ответы не «вылетели из головы». Уж кто кто, а призеры областного чемпионата «Что? Где? Когда» точно должны знать, как удержать нужную информацию в голове, один из них Егор Емельянов, ученик МБОУ «Коммунарской СОШ №1», раскрыл секреты своей подготовки к экзаменам:

Егор Емельянов.

- Для меня полтора месяца дополнительной подготовки - это подарок, много всего успел повторить. Но с другой стороны, думаю, что смог бы написать экзамен и в мае, а вот времени для поступления осталось бы больше, да и свободных летних дней. К тому же, сложно столько времени носить в голове такое большое количество информации. Основная часть моей подготовки к экзаменам выпала на карантин, обращаться к репетитору было уже поздно, поэтому я взял все в свои руки. Здесь самое главное - структурировать знания и дисциплинировать себя. Экзамен по литературе уже позади, что успокаивает, мысли об ошибках, конечно, всплывают, но исправлять их уже поздно, поэтому стоит отпустить.

ЗРЯ РАДОВАЛИСЬ

К слову, новость о переносе экзаменов обрадовала не только школьников, но и репетиторов, которые смогли продлить свой рабочий сезон до июля. На фоне карантина принципы общения с клиентами и способы подготовки к экзаменом пришлось изменить. Данил Крылов, репетитор по биологии, рассказал о том, как данная сфера услуг подстроилась под современные условия:

- В первое время произошел «отсев» учеников, сначала ушли те, кто не имел возможности заниматься дистанционно. Следом за ними отказались от занятий девятиклассники, так как их экзамены отменили. Дальше в некоторых семьях возникли финансовые трудности, и дети перешли на самостоятельную подготовку. Так, количество работы резко уменьшилось. К тому же, люди, лишившиеся основного источника заработка и, освободившиеся от пар, студенты начали активно искать учеников. Все это привело к тому, что сейчас найти новых клиентов безумно сложно.

Виктор Козырев.

Несмотря на то, что репетиторы стали не так востребованы, школьники все же продолжают готовиться к экзаменам. Им на помощь пришли онлайн-курсы. которые в сложившихся условиях стали как никогда востребованы.

Следующий экзамен 10 июля. У ребят есть парочка дней на подготовку к ЕГЭ 2020 по профильной математике. Но вот совет от отличников, сейчас лучше прогуляться на свежем воздухе отдыхе, чтобы быть отдохнувшим на экзамене.

Ангелина ШАРЫПОВА