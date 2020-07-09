2020-07-09T19:48:01+03:00
Звезды

Два часа на просвещение и ни шагу назад: Эрмитаж рассказал о правилах посещения музея с 15 июля

Из-за пандемии коронавируса работа музея изменилась до неузнаваемости [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Эрмитаж рассказал об особенностях работы во время пандемии коронавируса.Эрмитаж рассказал об особенностях работы во время пандемии коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Эрмитаж рассказал об особенностях работы с 15 июля в условиях ограничений по коронавирусу. Чтобы попасть в музей, теперь необходимо обязательно купить онлайн-билет. «Комсомолка» уже писала, что список льготных категорий на время сократили. Например, студенты не смогут бесплатно войти в Эрмитаж минимум до 1 августа.

Новые реалии таковы, что и в музей придется стоять с учетом социальной дистанции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые реалии таковы, что и в музей придется стоять с учетом социальной дистанции.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас для покупки доступны билеты с 15 по 31 июля. Дальше посетителям предложено выбрать определенный сеанс, которые у нас с 12 дня до 7 часов вечера. После этого нужно выбрать маршрут, обозначающий вход и дальнейший путь человека в музее, - рассказывает начальник отдела информационных проектов Эрмитажа Екатерина Шарова.

Онлайн-билет выглядит так. Его нужно предъявить на входе в Эрмитаж на своем телефоне или в распечатанном виде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Онлайн-билет выглядит так. Его нужно предъявить на входе в Эрмитаж на своем телефоне или в распечатанном виде.Фото: Олег ЗОЛОТО

В условиях пандемии коронавируса посетителям придется культурно просвещаться, находясь в масках. Да и время нахождения в музее ограничат всего лишь двумя часами. После каждого сеанса сотрудники музея займутся дезинфекцией залов.

Путешествовать по Эрмитажу можно лишь в одном направлении и не дольше двух часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Путешествовать по Эрмитажу можно лишь в одном направлении и не дольше двух часов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы просим людей контролировать свое времянахождение в музее. Наши сотрудники службы безопасности могут проверить билет и, если найдут нарушение, то попросят двигаться в сторону выхода, - добавляют в Эрмитаже.

Для посещения доступны только Главный музейный комплекс и Главный Штаб Эрмитажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для посещения доступны только Главный музейный комплекс и Главный Штаб Эрмитажа.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас разрешено посетить Главный музейный комплекс (два маршрута) и Главный Штаб. Другие экспозиционные комплексы заработают позднее, ориентировочно, с 1 августа. Еще один важный нюанс – двигаться по залам разрешено строго в одном направлении – вперед, чтобы не допустить хаоса и физического контакта между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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