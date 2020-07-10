2020-07-10T16:10:56+03:00
Общество

Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге с 13 июля 2020 года

Трамваи, троллейбусы и автобусы в Санкт-Петербурге с 13 июля 2020 года начнут работать, как раньше - до коронавируса
Петр КИБЕР
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Наземный транспорт начнет работать в обычном режиме с 13 июля.Наземный транспорт начнет работать в обычном режиме с 13 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 13 июля 2020 года весь общественный транспорт Санкт-Петербурга возвращается к нормальному графику работы. С понедельника движение «как до коронавируса» возобновляет метро, а также автобусы, трамваи и троллейбусы.

Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге с 13 июля 2020 года

- Начиная с понедельника, наземный электротранспорт будет завершать работу так же, как до ограничений, - отметили в пресс-службе Горэлектротранса. - Напомним, с учетом ограничительных мер маршруты заканчивали работу в 23 часа.

Вместе с этим возобновляется работа двух маршрута трамвая №№ А и 41, а также четырех троллейбусов №№ 1, 21, 24, 36.

Временно закрытыми остаются маршруты трамвая №56 и троллейбусов №№ 28, 33, 42.

О восстановлении движения в регулярном режиме сообщают и автобусные парки города.

- С 13 июля время работы городских и пригородных автобусов будет продлено в связи с восстановлением режима работы метрополитена. Напомним, что сегодня автобусы курсируют до 23:00, - информирует пресс-служба Пассажиравтотранса.

Одновременно прекращают курсировать ночные маршруты №№ 1М,2М, 3М, 4М, 5М, которые дублировали линии метро в вечернее время и выводятся на линию автобусы №№ 109Б, 154, 162.

Маршруты №№ 39Э, 69, 73, 103, 113, 115, 134Ш, 169А, 187А, 320, 375А, 356Ш пока работать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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