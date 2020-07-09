Метро Санкт-Петербурга начнет работать в обычном графике с 13 июля

Метро Санкт-Петербурга с понедельника, 13 июля возвращается к обычному режиму работы. Поезда будут ходить с момента открытия станции и до часа ночи (зависимости от графика закрытия вестибюлей).

- Да, такая вероятность есть. Сейчас готовится распоряжение, чтобы направить его в дирекцию метрополитена, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» источник в администрации Петербурга.

В пресс-службе подземки заявили, что пока приказа начать работу в обычном, докарантинном режиме, они не получали, однако готовы вернутся привычный график как только поступит команда.

Напомним, что весь петербургский общественный транспорт перешел на график работы выходного дня в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Метро стало закрываться на вход в 22:00, а на выход - в 23:00. Часть вестибюлей также была закрыта.

В начале июня Комитет по транспорту вывел на маршруты ночные автобусы, которые дублировали линии метро и компенсировали вечерние часы работы, однако саму подземку было решено не открывать до того момента, как пассажиропоток не вернется на докарантинный уровень.

Теперь такое решение принято.