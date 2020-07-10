Алексей Герман-младший: «Золотая коллекция» Ленфильма приносит миллионные доходы сторонней компании

«Ленфильм» - «кузница» легендарных советских фильмов. Снимали здесь и «Золушку» с Яниной Жеймо, и «Свадьбу в Малиновке», и «Белое солнце пустыни» и еще десяти любимых советских фильмов, которые давно стали народно любимыми. Эти картины до сих пор крутят по телевидению, но сама киностудия при этом находится на грани исчезновения из-за долгов. О том, почему так вышло, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» рассказал режиссер Алексей Герман-младший.

- Все ли так плохо, как принято говорить у нас? Погибает ли Ленфильм? И что привело его к такому печальному состоянию?

- В 2012 году в правительстве решили Ленфильм поддержать, восстановить и приняли программу. Был выделен кредит одного из крупных банков. Почему кредит - потому что, к сожалению, годы назад была сделана колоссальная ошибка. Ленфильм, вместо того, чтобы остаться ГУПом, стал акционерным обществом. Когда принялась эта программа, речь шла о том, что доход от коллекции, которая условно называется «золотой», вернется на студию. Прошло восемь лет - коллекция не вернулась. Сейчас она находится у какой-то мало внятной конторы, которая всем этим делом торгует. У них доход годовой под 380-400 млн. рублей и расходы высокие. Непонятно, на что высокие расходы. Проблема в том, что в конце 17-го года при покойном Бородачеве (глава Госфильмофонда, - прим. Ред.), эта коллекция была фактически сдана в аренду, по-моему, до 2030 года вот этой компании. Как это могло произойти? Почему это произошло? Непонятно, но это странно. Не могу утверждать, но мое ощущение говорит, что это было не очень все прозрачно. Плюс сейчас, естественно, коронавирус, у студии падают доходы довольно сильно.

Алексей Герман-младший.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Складывается ощущение, что вокруг Ленфильма последние несколько лет ходят как вокруг безнадежно больного. Бросить нельзя, неблагородно, а надежды на выздоровление вроде бы тоже нет. Ведь понятно, что голливудской студией она не станет. Тогда возникает вопрос: зачем Ленфильм вообще нужен?

- Нельзя построить голливудскую студию, потому что там 350 солнечных дней в году, а у нас, сколько солнечных дней? Если бы я занимался этой всей историей, то я бы следующим образом формулировал. Во-первых, создание культурного и образовательного пространства, так как это подготовка кадров. Я бы говорил, что у такого большого региона должна быть своя мощная студия (и она может существовать, так как Петербург - это город-декорация). Я бы говорил с городом о том, чтобы сделать Ленфильм оператором тех картин, которые снимаются в Петербурге. Чтобы он поставлял услуги и поставлял специалистов, чтобы были льготы для Ленфильма. Я бы интегрировал с Университета кино и телевидения. Я никак не могу понять, почему на Ленфильме нельзя делать экспертный совет. Это должны быть высокие профессионалы. Я б конечно создал наблюдательный совет, чтобы он оценивал происходящее на студии, чтобы это все не было агитацией и пропагандой, потому что у нас каждый директор приходит и говорит: «Ну, сейчас-то будет счастье», понимаете? Счастья нет. А почему? Ленфильм должен производить широкую номенклатуру фильмов. Понимаете, надо выйти из парадигмы: либо про страдающий русский народ, либо про воюющий русский народ.

«Ленфильм» - «кузница» легендарных советских фильмов.Фото: Тимур ХАНОВ

- А министерство культуры нам вообще нужно?

- Надо в целом понять, нуждаемся ли мы в культуре. Кто-то должен, как минимум, заниматься театрами, музеями и библиотеками, которые у нас государственные, и без государства они не выживут. Для этого им надо поднимать цены на билет. Но у нас люди не так много зарабатывают, чтобы билет стоил 300 долларов.

- Чем больше запретов, тем интереснее творчество, так ведь?

- Это будет провоцировать контркультуру. Это хорошо, но не факт, что это хорошо для контркультуры по факту. Потому что у нас было много замечательных художников и писателей в Питере, некоторые из них кончили довольно печально. У нас была прекрасная питерская живопись, которую уничтожили, люди спились. Сейчас у нас, к сожалению, город с точки зрения выразительного искусства гораздо беднее, чем был в 70-80-х годах.

Алина НУЖДИНА