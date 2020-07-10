2020-07-10T16:26:00+03:00
Общество

Такое раз в 10 лет бывает: Радужные облака заметили в небе над Санкт-Петербургом

Уникальное явление попало в объектив фотографа-любителя
Петр КИБЕР
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Это не фотошоп и не монтаж, а реальный снимок. Фото: Ирина ГУРСКАЯЭто не фотошоп и не монтаж, а реальный снимок. Фото: Ирина ГУРСКАЯ
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Уникальные радужные облака сняла на свой телефон жительница Санкт-Петербурга Ирина. Днем в пятницу она оказалась в центре города в тот самый момент, когда после проливного, но короткого дождя из-за облаков выглянуло солнце.

- Все фотографии сделаны без фильтров, на них нет никакой обработки. Я очень люблю фотографировать, особенно красивое небо и делаю много снимков, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» сама девушка.

Радужные облака - редкое явление. Очень. Фото: Ирина ГУРСКАЯ

Радужные облака - редкое явление. Очень. Фото: Ирина ГУРСКАЯ

Фото, уже разлетевшиеся по социальным сетям, мгновенно вызвали бурю восторга. Петербуржцы восхищаются удивительной красотой снимков и гадают, как такое могло произойти. С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к доктору наук, профессору Российского государственного гидрометеорологического университета Валерию Малинину.

- Такое бывает, но очень редко. Раз в 10 лет может. Для этого нужны определенные условия, прозрачная атмосфера без пыли, к примеру. Видимо были блики, шел дождь и солнце на нем создало такой радужный эффект. Это крайне аномальный случай, - рассказал метеоролог.

Другими словами, в объектив своего смартфона Ирине удалось поймать небесную радугу, которая отразилась на облаках и подсветила их всеми цветами.

Впрочем, у жителей Северной столицы также есть шансы сделать похожие фото, ведь в ближайшие два дня синоптики снова обещают дожди.

Над Петербургом заметили радужные облака.Видео: Ирина Гурская

ИСТОЧНИК KP.RU

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