Такое раз в 10 лет бывает: Радужные облака заметили в небе над Санкт-Петербургом

Уникальные радужные облака сняла на свой телефон жительница Санкт-Петербурга Ирина. Днем в пятницу она оказалась в центре города в тот самый момент, когда после проливного, но короткого дождя из-за облаков выглянуло солнце.

- Все фотографии сделаны без фильтров, на них нет никакой обработки. Я очень люблю фотографировать, особенно красивое небо и делаю много снимков, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» сама девушка.

Радужные облака - редкое явление. Очень. Фото: Ирина ГУРСКАЯ

Фото, уже разлетевшиеся по социальным сетям, мгновенно вызвали бурю восторга. Петербуржцы восхищаются удивительной красотой снимков и гадают, как такое могло произойти. С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к доктору наук, профессору Российского государственного гидрометеорологического университета Валерию Малинину.

- Такое бывает, но очень редко. Раз в 10 лет может. Для этого нужны определенные условия, прозрачная атмосфера без пыли, к примеру. Видимо были блики, шел дождь и солнце на нем создало такой радужный эффект. Это крайне аномальный случай, - рассказал метеоролог.

Другими словами, в объектив своего смартфона Ирине удалось поймать небесную радугу, которая отразилась на облаках и подсветила их всеми цветами.

Впрочем, у жителей Северной столицы также есть шансы сделать похожие фото, ведь в ближайшие два дня синоптики снова обещают дожди.