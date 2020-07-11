2020-07-11T11:00:23+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 июля 2020 года: возвращение городского транспорта к нормальной работе и закрытая граница с Финляндией

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 11 июля 2020 года
Петр КИБЕР
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За сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 296 человек.За сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 296 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением инфекции COVID-19 и традиционно собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 11июля 2020 года.

- По состоянию на 10:35 в городе подтверждены еще 296 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных с начала пандемии составило 27 277 человек, – сообщает Оперштаб.

Из этого числа 21 071 ранее заболевший выздоровел (+181 выписанный за сутки пациент). Однако вновь выросло и количество жертв смертельной болезни. Врачи подтвердили гибель еще 42 человек, а суммарно от коронавирусной инфекции погибли 1583 горожанина.

В активной фазе заболевания остаются 4623 жителя Санкт-Петербурга.

Последние данные на 11 июля. Фото: Яндекс.

Последние данные на 11 июля. Фото: Яндекс.

Отметим, что после роста заражений до 300 человек в день, который произошел накануне, сегодня число заболевших чуть снизилось. Тем не менее, такая динамика пока не позволяет открыть границы для зарубежных поездок. И не только со стороны России. Так, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что запрет на въезд в Суоми сохранится как минимум до 11 августа.

Зато в самом Петербурге ограничения постепенно снимают. Начинают работать все больше музеев, открываются бассейны, фитнес-залы и даже аквапарк. А городской общественный транспорт, включая метро, автобусы, троллейбусы и трамваи, возвращается в обычный «докоронавирусный» график с понедельника, 13 июля.

Что касается Ленинградской области, что здесь за минувшие сутки прибавилось еще 47 больных, а общее число случаев коронавируса достигло 4989. В общем выздоровели 4244 пациента, а 37- скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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