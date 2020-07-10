Граница с Финляндией останется закрытой минимум до 11 августа

10 Июль 2020 2020-07-10T17:38:46+03:00

Попасть в Финляндию петербуржцы смогут еще не скоро. Фото: Олег ЗОЛОТО

Об этом сообщает Генконсульство Суоми в Санкт-Петербурге

Изменить размер текста: A A

Жители Петербурга и Ленобласти еще нескоро смогут поехать в Финляндию. Власти соседней страны продлили режим закрытой границы с Россией минимум до 11 августа. Об этом сообщает финское Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

- Решением Госсовета Финляндии от 10 июля, ограничения пересечения внешних границ и частично внутренних границ продлены до 11 августа 2020 года. Временное ограничение движения на финско-российской границе, введенное РФ, продолжает действовать, - сообщает пресс-служба Генконсульства.

Другими словами, до этого момента граница останется закрытой для всех туристов. Попасть в Финляндию смогут лишь водители грузовиков, занимающиеся международными перевозками, а также люди, едущие к родственникам, на похороны и так далее.

Напомним, что с конца июня выдавать визы начали и студентам, учащимся в финских вузах, у которых семестр начинается осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU