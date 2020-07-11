2020-07-11T18:23:21+03:00
Происшествия

Перестрелка произошла при ограблении банка в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, добычей налетчика стали несколько миллионов рублей
Роман ЛЯЛИНПетр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге грабитель банка похитил 4 миллиона рублей.В Петербурге грабитель банка похитил 4 миллиона рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Вооруженное ограбление банка произошло в Санкт-Петербурге днем 11 июля. В отделение «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов около 16:30 вошел мужчина чуть ниже среднего роста. Буквально через несколько минут оказавшиеся рядом люди услышали характерные хлопки, а потом увидели убегающего человека.

- В 16:42 поступила информация о стрельбе по адресу: Кировский район, проспект Ветеранов, 107. Заявитель сообщил о стрельбе в отделении банка. Что там происходит он не знает, нужна ли кому-то медицинская помощь – также, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, добычей налетчика стали четыре миллионов рублей – сумма ущерба проверяется. Несмотря на стрельбу, пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас в городе введен план «Перехват», Невысокого, коренастого мужчину ищет полиция.

На месте происшествия работают следователи и эксперты.

Чуть позже пришла официальная информация от ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

- 11 июля 2020 года около 16:50 в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что около 16:40 в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего угрожая им сотруднику учреждения, похитил около 4 млн рублей (точная сумма устанавливается) и с места происшествия скрылся. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что утром 10 июля в соседнем Красносельском районе Петербурга неизвестный взломщик сумел вскрыть банкомат, стоящий в супермаркете, и вынуть из него почти 10 миллионов рублей наличными. Злоумышленник также пока не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Хабаровск в шоке: Мы губернатора выбирали, а теперь его хватают за башку?
Обозреватель «КП» отправился в Хабаровский край, где о «темном прошлом» арестованного Сергея Фургала все догадывались. Но ошарашены «неуважительным» задержанием «народного губера». И готовят митинг в его поддержку
Новости 24
В Коломягах водитель джипа задавил утку и оставил сиротами трех утят
Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения
«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»
Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций
Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны
Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды
Будут ли открывать рейсы в Турцию и Европу из Петербурга в 2020 году: Пулково ответил на решение Росавиации
Почти 40 человек задержали после полицейского рейда на Рубинштейна и Думской
Тонувшего в канале Грибоедова мужчину спасли росгвардейцы
Каршеринг припарковался в яме за забором на Пионерской улице
Следователи назвали итоговые причины гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году
Тысячи многодетных семей остались без права на бесплатную парковку
Из-за обрыва проводов под мостом застряла электричка на Пупышево
142 человека прилетели в Пулково вывозным рейсом из Таджикистана
Больше 18,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Катер, чистящий Смоленку, сломал гранитную тумбу на набережной Макарова
Санитарные вертолеты спасли троих человек в Ленобласти
На Невском проспекте иномарка сбила пешехода
Законы Санкт-Петербурга приведут в соответствие с поправками в Конституцию
Ольга Бузова рассказала о своем похищении неизвестными посреди ночи
Двое грабителей вломились в квартиру петербуржца ради фургончика Барби
Детский омбудсмен обеспокоена числом падений малышей из окон в Санкт-Петербурге
Беглов признал рост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге
30 дежурных бригад будут спасать Санкт-Петербург от затоплений в субботу 11 июля
Пулково сообщил о готовности возобновить международные рейсы