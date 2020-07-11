Перестрелка произошла при ограблении банка в Санкт-Петербурге

Вооруженное ограбление банка произошло в Санкт-Петербурге днем 11 июля. В отделение «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов около 16:30 вошел мужчина чуть ниже среднего роста. Буквально через несколько минут оказавшиеся рядом люди услышали характерные хлопки, а потом увидели убегающего человека.

- В 16:42 поступила информация о стрельбе по адресу: Кировский район, проспект Ветеранов, 107. Заявитель сообщил о стрельбе в отделении банка. Что там происходит он не знает, нужна ли кому-то медицинская помощь – также, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, добычей налетчика стали четыре миллионов рублей – сумма ущерба проверяется. Несмотря на стрельбу, пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас в городе введен план «Перехват», Невысокого, коренастого мужчину ищет полиция.

На месте происшествия работают следователи и эксперты.

Чуть позже пришла официальная информация от ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

- 11 июля 2020 года около 16:50 в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что около 16:40 в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего угрожая им сотруднику учреждения, похитил около 4 млн рублей (точная сумма устанавливается) и с места происшествия скрылся. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что утром 10 июля в соседнем Красносельском районе Петербурга неизвестный взломщик сумел вскрыть банкомат, стоящий в супермаркете, и вынуть из него почти 10 миллионов рублей наличными. Злоумышленник также пока не найден.