2020-07-11T20:43:03+03:00
Происшествия

Два человека пострадали из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге 11 июля: По всему городу резкие порывы валят деревья, рекламные щиты и светофоры

Власти закрыли парки и скверы, вечером сомкнулись створки дамбы [видео]
Петр КИБЕР
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В Приморском районе ветер поломал рекламный щит. Фото: vk.com/spb_todayВ Приморском районе ветер поломал рекламный щит. Фото: vk.com/spb_today
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Сильный ветер, пришедший в Санкт-Петербург к субботе, опять натворил бед. Аварийные бригады коммунальщиков и примкнувшие к ним спасатели без дела не сидят. От упавшего дерева уже пострадали пенсионерка и 41-летний мужчина

- В 18:24 в Удельном парке дерево упало на сквер с лавочками, пострадала женщина 1943 года рождения. С ушибами госпитализирована в Елизаветинскую больницу. На лиственной улице дерево упало на машину с водителем за рулем, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС. - Пожарно-спасательные части уже сделали 73 выезда: 50 из-за падения деревьев и еще 23 из-за угрозы обрушения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций.

Однако чуть позднее ветер усилился и сообщения о происшествия стали появляться все чаще и чаще.

- На улице Ярослава Гашека д.4 корп.1 ветром сорвало лист жести с крыши. Он упал рядом с детской площадкой. Чудом не зацепило детей, - сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На Северной проспекте напора стихии не выдержал светофор. Фото: vk.com/spb_today

На Северной проспекте напора стихии не выдержал светофор. Фото: vk.com/spb_today

Кроме этого в соцсетях опубликованы фото с Колтушского шоссе, где упавший тополь перегородил дорогу, аналогично – на Брюсовской улице, из Шувалово, где дерево повисло на проводах железной дороги, с Атаманской улицы, где ветка пробила стекло иномарки.

Кроме того, на Вербной улице резким порывом оторвало половину рекламного щита. На перекрестке Северного проспекта и улицы Есенина светофор решил переждать непогоду в лежачем положении. На улице маршала Казакова с многоэтажки сорвало листы декоративного фасада, а в Кронштадте частично обрушились строительные леса у ремонтируемого здания.

А на Колтушском шоссе рухнуло дерево. Фото: vk.com/spb_today

А на Колтушском шоссе рухнуло дерево. Фото: vk.com/spb_today

В Курортном районе сломавшаяся пополам сосна упала на крышу частного дома, а в Красном селе дерево разом оборвало провода, перегородило дорогу и примяло неудачно припаркованный «Ниссан».

Отметим, что из-за нагонной волны в Финском заливе с 18:00 частично закрываются створки дамбы, а пик непогоды и подъема волны ожидается к полуночи. Городские парки скверы и сады закрыты для посещений.

Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге 11 июля 2020 года.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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