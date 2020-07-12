Мне пришло от нее СМС: Мать прокомментировала видео с похищением Ольги Бузовой

Поклонники Ольги Бузовой уже вторые сутки обсуждают видео, на котором звезду похитили в Москве во время прогулки. На снятых кадрах видно, как на нее напали, когда она гуляла со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Все произошло вечером. Молодого человека телеведущей повалили на землю, на голову Бузовой накинули мешок и запихнули ее в машину. Сама Ольга так и не объяснила, что именно произошло.

- Да, был стресс, который я пережила сегодня ночью, но знайте, что сегодня со мной все хорошо. Что происходило, я пока не могу сказать, - пояснила Ольга Бузова в своих социальных сетях.

Ирина Бузова пояснила, что дочка сейчас на отдыхеФото: СОЦСЕТИ

Поэтому пока поклонникам остается только догадываться, что именно произошло - шоу или преступление. "Комсомолка" уточнила у матери Ольги Ирины Бузовой, знает ли она о случившемся.

- Я ничего не могу сказать абсолютно, - призналась мать Ольги Бузовой Ирина Александровна. - Меня спрашивают, но я даже не знаю, что это такое. Я не спрашивала у дочери. Она сейчас отдыхает где-то, поэтому я ее не дергаю. Я думаю, если бы что-то было совсем - как говоритя, плохие новости быстро приходят. Ольга написала мне СМС, я знаю, что она отдыхает. Поэтому я не дергаю ребенка. Если ей надо, она сама рассказывает.

О случившемся Ольга Бузова пообещала рассказать сама.

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