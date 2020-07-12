2020-07-12T15:21:40+03:00
Звезды

Мне пришло от нее СМС: Мать прокомментировала видео с похищением Ольги Бузовой

Ирина Александровна призналась, что сама не знает, что именно произошло с дочерью
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Ольга прогуливалась со своим парнем, как вдруг к ним подскочили похитители. Фото: instagram.com/obuzevshiyeОльга прогуливалась со своим парнем, как вдруг к ним подскочили похитители. Фото: instagram.com/obuzevshiye
Изменить размер текста:

Поклонники Ольги Бузовой уже вторые сутки обсуждают видео, на котором звезду похитили в Москве во время прогулки. На снятых кадрах видно, как на нее напали, когда она гуляла со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Все произошло вечером. Молодого человека телеведущей повалили на землю, на голову Бузовой накинули мешок и запихнули ее в машину. Сама Ольга так и не объяснила, что именно произошло.

- Да, был стресс, который я пережила сегодня ночью, но знайте, что сегодня со мной все хорошо. Что происходило, я пока не могу сказать, - пояснила Ольга Бузова в своих социальных сетях.

Ирина Бузова пояснила, что дочка сейчас на отдыхе Фото: СОЦСЕТИ

Ирина Бузова пояснила, что дочка сейчас на отдыхеФото: СОЦСЕТИ

Поэтому пока поклонникам остается только догадываться, что именно произошло - шоу или преступление. "Комсомолка" уточнила у матери Ольги Ирины Бузовой, знает ли она о случившемся.

- Я ничего не могу сказать абсолютно, - призналась мать Ольги Бузовой Ирина Александровна. - Меня спрашивают, но я даже не знаю, что это такое. Я не спрашивала у дочери. Она сейчас отдыхает где-то, поэтому я ее не дергаю. Я думаю, если бы что-то было совсем - как говоритя, плохие новости быстро приходят. Ольга написала мне СМС, я знаю, что она отдыхает. Поэтому я не дергаю ребенка. Если ей надо, она сама рассказывает.

О случившемся Ольга Бузова пообещала рассказать сама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ольга Бузова рассказала о своем похищении неизвестными посреди ночи

Петербургскую певицу и ведущую "Дома-2" затолкали в багажник машины в центре Москвы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина в лесу подорвался на снаряде
В Санкт-Петербурге Mercedes влетел в автобусную остановку и сбил женщину
Полиция Санкт-Петербурга показала, как проводит рейды по барам города
В Санкт-Петербурге возбудили дело после ограбления банка со стрельбой на 3,5 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге заработали после закрытия 140 бассейнов и фитнес-центров
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 июля 2020 года составило 20 человек
Отец 18-летней блогерши Насти Тропицель рассказал о версиях ее гибели на Бали
Появилось видео, как подрезанная иномарка снесла автобусную остановку в Санкт-Петербурге
Число заболевших коронавирусом в Ленобласти на 12 июля 2020 года составило 48 человек
Фигуристка Туктамышева показала видео со своей тренировки на льду
В аэропорту Пулково отменили вылеты четырех рейсов
В тоннеле дамбы в Санкт-Петербурге из-за ремонта перекроют движение
Санкт-Петербург ждет прохладная погода ниже нормы и дожди
Николаевскую больницу в Петергофе подготовят к приему пациентов с коронавирусом
МЧС предупреждает об усилении ветра в воскресенье, 12 июля
«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют два съезда
В Коломягах водитель джипа задавил утку и оставил сиротами трех утят
Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения
«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»
Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций
Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны