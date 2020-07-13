2020-07-12T23:01:35+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 июля 2020 года: очередное снятие ограничений и падением смертности

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 13 июля 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-ПетербургеМы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 13 июля 2020 года остаются удручающими. Прошедшая накануне неделя показала, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается стабильной, но пока не идет на резкий спад. Число заболевших ежедневно остается на одном уровне. Тем не менее, есть и хорошие новости.

Накануне число скончавшихся от коронавируса сократилось в два раза с 42 до 20 человек. За сутки в Санкт-Петербурге выявили 293 заболевших инфекцией. От болезни при этом излечились 162 человека.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 тысяч 856 человек, - сообщили в оперштабе города. - Под медицинским наблюдением находится 1845 человек. Из них 248 - в обсерваторе, 1033 - на самоизоляции, 564 - контактные.

Еще одной хорошей новостью стали новые снятия ограничений с 13 июля. В Санкт-Петербурге открылись парикмахерские и салоны красоты, спорткомплексы и бани.

За все время в городе, тем временем, выявили 27 тысяч 570 заболевших человек, излечились - 21 тысяча 233 человека, скончались 1 603 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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