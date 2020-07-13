2020-07-13T12:17:03+03:00
Общество

Жара вернется в Санкт-Петербург во второй половине июля 2020 года

С 20-х числах второго летнего месяца в городе установится сухая, теплая погода
Ирина СЕБЕЛЕВАЛилия КОЗЛОВА
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Знойная жара вернется в Петербург в 20-х числах июляЗнойная жара вернется в Петербург в 20-х числах июляФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербург вскоре вернется жара. Вторая неделя июля 2020 года в городе выдалась пасмурная. Кроме того, по Северной столице прошелся мощный ураган, и даже была угроза наводнения. Однако во второй половине июля вновь ожидается зной и сухая погода.

- Антициклон придет к нам в 20-х числах июля. Установится сухая, теплая погода: 21-26 градуса, в отдельные дни может быть и теплее, до 30 градусов, - рассказал «КП-Петербург» ведущий синоптик города Александр Колесов.

Однако до этого момента в Северной столице будут преобладать дожди разной степени интенсивности, в том числе ливни с грозами и, возможно, градом, а также порывистым ветром. 13 июля пройдут кратковременные осадки. 14 и 15 июля по данным гидрометцентра будет сухо.

- Сейчас в середине недели будет небольшой перерыв в осадках, но в целом, идут атмосферные фронты, будет пока дождливо, - отметил Колесов.

Напомним, что в субботу в Петербурге бушевал ураган, повалившей огромное количество деревьев. В результате пострадали два человека, побило машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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