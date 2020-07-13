Регулярные полеты в Турцию из Санкт-Петербурга начнутся со 2 августа

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила о возобновлении регулярных полетов в Россию с 1 августа. С этого числа самолеты будут курсировать между турецкими городами и Москвой, а уже со 2 августа начнутся рейсы в Санкт-Петербург.

Мы возобновляем рейсы. Наша цель — обеспечить Вашу безопасность во время путешествия, поддерживая социальную дистанцию, ограничивая количество контактов и соблюдая гигиенические нормы. Мы предоставляем дополнительные гибкие условия изменения данных билетов, чтобы Вам было проще адаптировать путешествия под свой график, - говорится в заявлении, размещенном на сайте авиакомпании.

Судя по интерактивной карте полетов, которые уже с июня совершает Turkish Airlines, с августа в маршрутную сеть возвращается и Россия. С 1 числа начнутся перелеты из Стамбула (другие города пока не называются) в Москву - 14 рейсов в неделю. Со 2 августа 5 раз в неделю лайнеры турецкого перевозчика начнут летать в петербургский аэропорт Пулково.

Далее, с 3 августа - Казань и Ростов-на-Дону (три и четыре рейса в неделю соответственно). С 5 числа трижды в неделю запланированы перелеты в Сочи и Краснодар.

Отметим, что пока ни Россия ни Турция официально на заявляла о дате возобновления регулярных взаимных авиаперевозок. Ранее Росавиация сообщила о старте с 15 июля переговоров по зарубежным полетам и иностранными государствами. Первые рейсы должны состояться уже 1 августа, однако точного списка направлений пока нет.

В предварительный список Турция не входила и на чем основаны полетные планы Turkish Airlines, пока неизвестно.