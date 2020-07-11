2020-07-11T16:21:34+03:00
Общество

Будут ли открывать рейсы в Турцию и Европу из Петербурга в 2020 году: Пулково ответил на решение Росавиации

Переговоры о полетах за рубеж начнутся 15 июля, а сами рейсы – с августа
Петр КИБЕР
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В Пулково готовы возобновить работу с международными рейсами.В Пулково готовы возобновить работу с международными рейсами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В петербургском аэропорту Пулково ответили на решение Росавиации начать регулярные полеты за границу. Несмотря на то, что пока возобновление рейсов только планируется, а маршруты прорабатываются, воздушная гавань уже готова к изменениям в работе.

- Мы готовы к отправке и приему воздушных судов по международным направлениям. Управляющая компания аэропорта подала уведомление в Росавиацию, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Пулково.

Напомним, что 10 июля Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявило о начале с 15 июля переговоров с различными странами для начала регулярных полетов.

Речь идет о государствах, где прирост заражений не будет превышать 1% в течение двух недель. В предварительный список включили Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.

Впрочем, к ним может добавиться и курортная Турция. Однако сами полеты начнутся не раньше 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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