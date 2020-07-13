Что стало с 80-метровой статуей Христа, которую хотели установить в Санкт-Петербурге

Читатели «Комсомолки», наверное, помнят историю с установкой в Санкт-Петербурге 80-метровой статуи Иисуса Христа авторства Зураба Церетели. Ровно четыре года назад, холодным летом 2016-го, колоссальный монумент спровоцировал в Северной столице настоящий раскол: пока одни предлагали поставить его в Невском лесопарке или на побережье Финского залива, другие хватались за сердце и собирали подписи против этой затеи. Как бы то ни было, история завершилась ничем, и до настоящего момента никаких новостей о состоянии и судьбе скульптуры не появлялось.

Между тем, как рассказал «КП-Санкт-Петербург» помощник Зураба Церетели Серги Шагулашвили (связаться с самим мэтром, к сожалению, не получилось – как нам пояснили в Российской академии художеств, из-за коронавируса он перешел на работу на удаленке), с самим бронзовым Христом все в порядке. Монумент в разобранном виде хранится в одном из огромных залов-ангаров в мастерской самого Зураба Константиновича в Москве.

Сейчас бронзовый гигант хранится в мастерской Зураба Церетели в разобранном виде. Фото: предоставлено Серги Шугалшвили

- Он еще даже ни разу полностью не собирался, - рассказал Шугалшвили. – Была только одна тестовая сборка головы. Все остальное тело отлито, да, все детали.

По словам нашего собеседника, Зурабу Церетели до сих пор приходят десятки писем с предложениями поставить монумент в разных регионах. Пишут как простые люди, так и чиновники, архитекторы и деятели культуры – одним словом, бронзовый Христос несмотря на то, что новостей о нем не появлялось в СМИ вот уже почти четыре года, до сих пор у всех нарасхват.

- Проблема только в том, что это пока лишь предложения, - констатирует Шугалшвили. – Конкретных запросов - чтобы было место, согласование с властями и народом – к нам, к сожалению, пока не поступало.

Сам монумент готов, а вот постамент для него пока существует только на стадии проекта. По словам представителя Зураба Церетели, облик монумента будет выбираться исходя из места для установки статуи. Фото: предоставлено Серги Шугалшвили

К слову, сам монумент из-за отсутствия подходящего места, получается, еще не достроен: не хватает постамента, который, согласно проекту, должен составлять больше половины его высоты – 47 метров. Изначально планировалось, что постамент будет выглядеть как несколько поставленных один на другой кубических блоков с фресками из жизни Христа – однако, отметил помощник скульптора, концепция еще может измениться. Тем не менее самого Церетели такое положение дел ничуть не расстраивает: как настоящий художник, он относится к ситуации философски и полагает, что для его Христа просто еще не пришло время. Тем более что бронза, из которой отлита статуя, способна сохраняться в первозданном виде столетиями.

- У нас очень много таких монументов, которые долго ждали своего времени, - признается Сергий. – Взять, например, бронзовую статую Христофора Колумба, которая в итоге прекрасно встала в Пуэрто-Рико, стоит там до сих пор и будет стоять. Ну и тут такая же ситуация – боженька сам знает, когда и где ему появиться. Не исключено, что это будет и в Санкт-Петербурге – опять же, если поступит такое предложение.