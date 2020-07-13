2020-07-13T17:29:51+03:00
Общество

Главврач петербургской клиники помогла задержать вора, пробравшегося в медучреждение

Татьяна Комарская и ее коллеги схватили мошенника и передали полиции
Маргарита РЕПИНА
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Главврач петербургской клиники помогла задержать вора, пробравшегося в медучреждение.Главврач петербургской клиники помогла задержать вора, пробравшегося в медучреждение.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Обычный рабочий день петербургской клиники «ЛИЦ» превратился в остросюжетный детектив с погоней, расследованием и поисками улик. Произошло все 8 июля, когда в медучреждение наведался неизвестный. Подозрительный мужчина подошел к ресепшну на третьем этаже и начал расспрашивать администратора о процедурах. С собой у него была большая спортивная сумка.

- Администратор ему все рассказала, и он ушел. Я в это время была на втором этаже – там у нас расположен операционный блок и палаты дневного стационара. Двери туда закрыты на магниты, и посетителей там быть не может, - вспоминает главный врач Татьяна Комарская. – Поэтому я очень удивилась, когда увидела там постороннего. Он пытался незаметно выскользнуть из палаты. Я его окликнула, а он ускорил шаг и метнулся в сторону лестницы.

Главврач клиники «ЛИЦ» Татьяна Александровна Комарская.

Главврач клиники «ЛИЦ» Татьяна Александровна Комарская.

Не растерявшись, Татьяна бросилась за ним. Несколько раз женщина пыталась остановить незнакомца, но он отмахивался. Нагнать его удалось уже у самого выхода.

- На шум прибежали коллеги и посетители клиники, которые помогли остановить пациента, а затем караулили его. Чтобы он не сбежал, мы заблокировали в клинике двери. Естественно, до выяснения всех обстоятельств, - продолжает Татьяна Комарская. - В это время одна из пациенток обнаружила, что у нее исчез паспорт, банковские карты и деньги. Оказалось, что через день у нее была назначена свадьба, поэтому потеря паспорта грозила бы отменой торжества.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПОЛИЦИИ

При этом незваный гость вел себя уверенно. Украденных документов при нем не было. Однако в сумке нашлись не менее подозрительные вещи – шило, отвертки и другие инструменты. С их помощью вор и вскрыл замки.

- Потом мы вызвали полицию. Когда я отправилась их встречать, увидела пропавшие вещи. Он успел их выкинуть, когда я его догоняла, - поделилась с «Комсомолкой» Татьяна Комарская. - Пока мы ждали криминалистов, мужчина занервничал. Начал вести себя вызывающе: притворялся коронавирусным и грозился всех обчихать.

На место приехали криминалисты, которые сняли отпечатки пальцев.

На место приехали криминалисты, которые сняли отпечатки пальцев.

Прибывшие на место преступления силовики поблагодарили коллектив клиники. Они не только задержали подозреваемого и предоставили свидетелей, но и сохранили улики нетронутыми.

- Вещи, которые он украл, мы окружили и охраняли до приезда специалистов, - говорит главврач клиники «ЛИЦ». – Уже потом, когда все закончилось и мужчину увезли в наручниках, стало страшно. С собой у него были опасные вещи, которые он мог пустить в ход против нас или пациентов. К счастью, все обошлось. Потом нам сказали, что задержать таких мошенников, а также доказать их вину, получается редко. Поэтому наши действия назвали очень грамотными и слаженными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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