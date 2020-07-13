Главврач петербургской клиники помогла задержать вора, пробравшегося в медучреждение

Обычный рабочий день петербургской клиники «ЛИЦ» превратился в остросюжетный детектив с погоней, расследованием и поисками улик. Произошло все 8 июля, когда в медучреждение наведался неизвестный. Подозрительный мужчина подошел к ресепшну на третьем этаже и начал расспрашивать администратора о процедурах. С собой у него была большая спортивная сумка.

- Администратор ему все рассказала, и он ушел. Я в это время была на втором этаже – там у нас расположен операционный блок и палаты дневного стационара. Двери туда закрыты на магниты, и посетителей там быть не может, - вспоминает главный врач Татьяна Комарская. – Поэтому я очень удивилась, когда увидела там постороннего. Он пытался незаметно выскользнуть из палаты. Я его окликнула, а он ускорил шаг и метнулся в сторону лестницы.

Главврач клиники «ЛИЦ» Татьяна Александровна Комарская.

Не растерявшись, Татьяна бросилась за ним. Несколько раз женщина пыталась остановить незнакомца, но он отмахивался. Нагнать его удалось уже у самого выхода.

- На шум прибежали коллеги и посетители клиники, которые помогли остановить пациента, а затем караулили его. Чтобы он не сбежал, мы заблокировали в клинике двери. Естественно, до выяснения всех обстоятельств, - продолжает Татьяна Комарская. - В это время одна из пациенток обнаружила, что у нее исчез паспорт, банковские карты и деньги. Оказалось, что через день у нее была назначена свадьба, поэтому потеря паспорта грозила бы отменой торжества.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПОЛИЦИИ

При этом незваный гость вел себя уверенно. Украденных документов при нем не было. Однако в сумке нашлись не менее подозрительные вещи – шило, отвертки и другие инструменты. С их помощью вор и вскрыл замки.

- Потом мы вызвали полицию. Когда я отправилась их встречать, увидела пропавшие вещи. Он успел их выкинуть, когда я его догоняла, - поделилась с «Комсомолкой» Татьяна Комарская. - Пока мы ждали криминалистов, мужчина занервничал. Начал вести себя вызывающе: притворялся коронавирусным и грозился всех обчихать.

На место приехали криминалисты, которые сняли отпечатки пальцев.

Прибывшие на место преступления силовики поблагодарили коллектив клиники. Они не только задержали подозреваемого и предоставили свидетелей, но и сохранили улики нетронутыми.

- Вещи, которые он украл, мы окружили и охраняли до приезда специалистов, - говорит главврач клиники «ЛИЦ». – Уже потом, когда все закончилось и мужчину увезли в наручниках, стало страшно. С собой у него были опасные вещи, которые он мог пустить в ход против нас или пациентов. К счастью, все обошлось. Потом нам сказали, что задержать таких мошенников, а также доказать их вину, получается редко. Поэтому наши действия назвали очень грамотными и слаженными.