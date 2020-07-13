Самолет «Мурманск – Москва» вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившей дебоширки

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший рейсом «Мурманск – Москва», вынужденно приземлился в столице Карелии Петрозаводске из-за дебоширки, закатившей скандал во время полета. Ничто не предвещало беды, как вдруг одной из пассажирок внезапно захотелось покурить. Ее сдал датчик дыма. Стюарды попросили женщину немедленно прекратить курить, а командир воздушного судна принял решение поскорее высадить ее в Карелии. Поведение пассажирки, мягко говоря, было опасным.

Недолет воздушного судна четко виден по картам. Фото: flightradar24.com

- Посадка была вынужденной из-за угрозы безопасности, исходящей от дебоширки. Мы сожалеем об ожидании и неудобствах своих клиентов по причине задержки прибытия в Москву. Но безопасность важнее любых неудобств. Все вынужденные расходы «Победа» обещает взыскать с пассажирки, - сообщили журналисту «Комсомолки» в пресс-службе авиакомпании.

Сотрудники МВД "тепло" приняли курильщицу. Фото: instagram.com/a_r_t_u_r______

Один из пассажиров задержанного рейса Артур опубликовал в своем Instagram фотографии петрозаводских полицейских, которые поспешили забрать дебоширку в отделение.

Курильщики нередко треплют нервы пассажирам и экипажам российских самолетов. К примеру, в середине минувшего июня этим согрешил 26-летний уфимец, которого «тепло» приняли сотрудники МВД в аэропорту Пулково. Своим поведением он хоть и не посадил вынужденно самолет, зато от штрафа в 1,5 тысячи рублей не спрятался.