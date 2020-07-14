2020-07-14T01:41:48+03:00
Общество

Модель в купальнике ударилась лицом об мост в Санкт-Петербурге

Девушка встала на нос катера во время речной прогулки и получила жесткий нокдаун [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Роскошная модель ударилась головой об Храповицкий мост во время вечеринки на катере. Фото: СОЦСЕТИРоскошная модель ударилась головой об Храповицкий мост во время вечеринки на катере. Фото: СОЦСЕТИ
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Модель в роскошном купальнике ударилась лицом об мост во время речной прогулки по Мойке в Санкт-Петербурге. Все произошло возле общественного пространства Новая Голландия. Видео, снятое мальчиком-очевидцем, моментально разлетелось по соцсетям и стало горячо обсуждаемым хитом во «Вконтакте» и на «Пикабу».

Поначалу красотки просто расслаблялись и отдыхали, и ничто не предвещало беды. Фото: СОЦСЕТИ

Поначалу красотки просто расслаблялись и отдыхали, и ничто не предвещало беды. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по записи, на катере с громкой музыкой собрались красивые девушки для фотосессии. Некоторые из них пару раз вставали на корму или нос судна, попутно танцуя или визжа. В какой-то момент прямо перед Храповицким мостом одна из смелых барышень решила в полный рост выпрямиться на передней части катера, что приводит к жесткому нокдауну. Невнимательная девушка едва не сваливается с корабля.

Многих петербуржцев волновала дальнейшая судьба горе-акробатки. По словам фотографа Ильи Жукова, который в тот роковой день как раз сидел на носу катера и снимал вечеринку раскованных моделей, все закончилось не так уж плохо.

Фотограф утверждает, что девушка практически не пострадала. Фото: СОЦСЕТИ

Фотограф утверждает, что девушка практически не пострадала. Фото: СОЦСЕТИ

- Я фотографировал там. Все с девушкой хорошо, только рассечение. Жива! То чувство, когда я там был на носу катера... Я сам тоже мог на самом деле не увидеть, музыка плюс смотрел в камеру. Технику безопасности никто не отменял, само собой, - пишет парень в одном из сообществ во «Вконтакте».

Напомним, сезон речной навигации по рекам и каналам Санкт-Петербурга возобновился с 28 июня по правилам Роспотребнадзора.

Модель в купальнике ударилась лицом об мост во время прогулки на катере в Санкт-Петербурге.Видео: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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