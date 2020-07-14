Богатые и свободные: ТОП-5 незамужних красавиц из Санкт-Петербурга, которым нет и 30 лет

Эти девушки – молодые, красивые, популярные и востребованные, но им пока так и не удалось найти своего спутника жизни. В чем причина: нет достойных, высокие требования, еще не отошли от расставания с бывшим или просто нравится жить в свое удовольствие? Об этом можно только догадываться. «Комсомолка» сделала подборку знаменитых красавиц до 30 лет, которые еще не связали себя узами брака.

Виктория Одинцова, 26 лет

Благодаря своей внешности и идеальной фигуре модель неоднократно сверкала на обложках топовых журналов, становилась лицом мировых брендов. О личной жизни Одинцовой приходится только догадываться.

Длинноногой красотке приписывали романы с Тимуром Батрудиновым, Павлом Дуровым и Егором Кридом. Отношения с первыми двумя 26-летняя Одинцова давно отрицает. А вот связь с бывшим из Black Star уже нет. Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, где у нее более 5,1 миллиона подписчиков, Виктория призналась, что встречалась с Кридом.

viki_odintcova Вика Одинцова

В конце декабря 2019 года в сети появилось видео, как завидный жених из Казахстана Димаш Адилет делает ей предложение руки и сердца. Позже выяснилось, что это было спланировано для съемки совместного проекта.

В соцсетях о своей личной жизни она не распространяется. Но недавно написала, что хочет романтики. Странно, что такой сексапильной девушке ее никто не может устроить.

Елизавета Туктамышева, 23 года

Одна из самых ярких фигуристок сборной России недавно рассталась со своим бойфрендом. Пресса не раз упоминала об отношениях Туктамышевой с 22-летним фигуристом Андреем Лазукиным, с которым они были вместе на протяжении последних пяти лет.

liza_tuktik Елизавета Туктамышева

В одном из недавних интервью она призналась, что у нее небольшой опыт в отношениях. Тем не менее, в мужчинах ее привлекает юмор, открытость, любовь к музыке и книгам. А еще – сочетание тонкой души и разгильдяйства.

«Пошалить» любит и сама Туктамышева. Она очень активно ведет свою страничку в Instagram, где периодически делится со своими поклонниками откровенными и сексуальными фотографиями и видео. А вот каких-либо намеков на нового избранника в сети пока нет. Да и карантин, по словам спортсменки, она провела в одиночестве.

Милана Тюльпанова, 26 лет

Скандал вокруг развода дочери бывшего члена Совета Федерации федерального собрания России Вадима Тюльпанова и легендарного форварда «Зенита» обсуждают до сих пор. Да и сама Милана не скрывает интимные подробности своей личной жизни.

milana_tulpanova Милана Тюльпанова

Осенью 2019 года Тюльпанова участвовала в съемках 7 сезона шоу «Холостяк». Но за сердце холостяка «сражалась» недолго. В интервью Агате Муцениеце она рассказала, что если бы встретила там свою любовь, то была бы этому очень рада. Но завидный жених Антон Криворотов таким для нее не стал: с холостяком они не сошлись.

Сейчас она продолжает восстанавливаться от болезненного союза с Кержаковым, одна воспитывает трехлетнего Артема и занимается развитием Центра помощи женщинам.

Диана Мелисон (Анна Волкова), 27 лет

Эпатажная фотомодель с двумя миллионами фолловеров в Instagram. Ее главный козырь – откровенные фотосессии, на которых она демонстрируют всем свои природные прелести. У Мелисон многомиллионные контракты с косметическими компаниями. Она снималась в фильмах «Дизлайк», «Маршрут построен», «Молот». Встречалась около года с Егором Кридом. Также ей приписывают романы с актером Стасом Шмелевым и блогером Ромой Желудем.

di_melison Диана Мелисон

Ранее она говорила, что ей нравятся мужчины, с которыми есть что обсудить.

Несмотря на популярность, девушка не исключает, что у нее могут завязаться отношения с подписчиком.

Мария Новосад, 25 лет

Популярная блогер из Санкт-Петербурга, которая рассказывает об отношениях, сексе и красоте. Именно интернет сделал Машу популярной и узнаваемой. Снимать ролики в духе лайфстайл девушка начала еще в 2013 году, когда была школьницей. О том, что она обретет «армию» поклонников, миллионные просмотры и будет на этом зарабатывать, девушка могла только мечтать.

marienovosad Мария Новосад

Сейчас Маша живет в Америке, развивает свой бизнес и живет на полную катушку: занимается танцами, ходит на свидания с парнями из сайтов знакомств и активно выкладывает в соцсетях фотографии в нижнем белье с разных ракурсов. То, что у нее нет постоянных отношений, девушку совсем не беспокоит.