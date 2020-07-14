2020-07-14T14:24:34+03:00
Происшествия

Стало известно, какие травмы получила модель, ударившаяся лицом об мост во время прогулки на катере

Девушка встала в полный рост, чтобы сделать групповой снимок, и получила сильнейший удар о бетонную опору [видео]
Анна СВЕТЛАКОВА
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Модель ударилась головой об мост Фото: соцсетиМодель ударилась головой об мост Фото: соцсети
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В Санкт-Петербурге который день обсуждают необычное ЧП на реке Мойка. Компания моделей устроила себе водную экскурсию на катере, но закончилась она весьма плачевно. Бороздя просторы исторического центра, красавицы в купальниках наслаждались прогулкой и позировал фотографу. Как вдруг, подходя к Храповицкому мосту, одна из пассажирок резко встала и не успела пригнуться, когда судно проходило под переправой. От мощного удара головой о бетонную опору, девушка присела. Этот момент попал на видео, и его посмотрели уже несколько тысяч человек. Но что было дальше и какие травмы получила несчастная, оставалось загадкой. "Комсомолка" решила узнать о здоровье девушки у петербургского фотографа Ильи Жукова, который в тот день и работал с подругами.

Девушка хотела сделать групповой снимок Фото: соцсети

Девушка хотела сделать групповой снимок Фото: соцсети

- Не переходя на личности, могу рассказать, в каком состоянии девушка, - пояснил "КП-Петербург" Илья. - Произошло все в тот момент, когда она пошла поближе ко всем, чтобы сделать групповой снимок. В итоге получила рассечение на лбу. К счастью, небольшое, около трех сантиметров. Кровотечение мы ей быстро остановили, а когда причалили, она отправилась в травмпункт, где ей обработали рану и наложили швы. После этого девушке сделали КТ - повреждений и гематом не обнаружено.

Сама девушка после случившегося с прессой не общается. Более того, ажиотаж вокруг попавшего в сеть видео с ее участием сильно огорчает ее. Переживает героиня и из-за насмешливых комментариев людей.

- Народ злой, зачастую забывает, как гневные комментарии негативно влияют на человека, - вздыхает Илья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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