«Я проснулся от взрыва»: Мощный пожар охватил жилой дом на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге

В 7:54 часов утра 15 июля 2020 года жители южных районов Санкт-Петербурга и ближайшей области проснулись от мощного грохота. В социальных сетях очевидцы наперебой стали рассказывать о звуке, похожем на взрыв. Пока горожане гадали, что же произошло, к дому 108 по Краснопутиловской улице уже мчали машины МЧС. Пожар начался в квартире на 1 этаже пятиэтажки, однако огонь быстро начал распространяться.

Очевидцы решили, что произошел взрывФото: Скриншот сайта

- Я была в 100 метрах от эпицентра. Стояла на светофоре до тоннеля в сторону Ленсовета. Раздался громкий хлопок. Не понятно откуда. Загорелся зеленый, в тоннеле валялся мелкий мусор на дороге, маленькие деревяшки. Стояла иномарка-видимо ей прилетело. Посмотрев налево, я и увидела черные окна, - рассказала очевидица.

По словам свидетелей, сначала прогремел «гром», после чего люди увидели, что волной из здания выбило окна, а вещи из комнаты были разбросаны по всей проезжей части.

Пламя охватило квартиру на первом этаже пятиэтажкиФото: СОЦСЕТИ

Испугались грохота не только жители соседних домов, но даже автомобилисты на Пулковском шоссе и жители Кудрово.

Пожар на Краснопутиловской улице в Петербурге 15 июля .

- Я проснулся от взрыва, - рассказывает очередной очевидец ЧП.

На месте уже работают спасателиФото: СОЦСЕТИ

По данным МЧС, по прибытию на место, ранг пожара был повышен до номера 1-Бис. На данный момент продолжается эвакуация людей из дома. Информация о пострадавших уточняется.

С огнем борются 49 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС – 34 человек, 8 единиц техники.