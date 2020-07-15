Билетов нет до 26 июля: после пандемии открыл свои двери для посетителей Эрмитаж

Очереди у Эрмитажа начали собираться с самого утра. Конечно, не такие, как были до карантина, но все же растянулись на несколько метров. Легендарный музей впервые за 4 месяца готов встречать посетителей.

Сеансы по два часа

- Ну когда же уже пойдем смотреть, когда? – доносится из очереди. Люди нервничают и, кажется, не могут больше ждать. Ведь многие, чтобы полюбоваться шедеврами Эрмитажа, специально приехали за тысячи километров.

- Мы с Дальнего Востока к вам наведались, - делится женщина с внучкой-подростком рядом. – Я сама здесь уже была несколько раз, а вот молодежи показать надо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1820" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790735" frameborder="0"></iframe> В первый день работы Эрмитажа у входа в музей собрались длинные очереди.

- Я пишу картины и очень люблю ходить на выставки, - подхватывает внучка. – Побывать в Эрмитаже мечтала давно. Поэтому мы с бабулей подсуетились и заранее купили билеты.

Люди выстраиваются в очереди в ожидании своего сеансаФото: Олег ЗОЛОТО

Как только раздался громкий полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, первых гостей стали запускать внутрь. Чтобы посетителей пустили в Эрмитаж, они обязательно должны надеть маску и иметь на руках распечатанный билет.

- Пока из-за пандемии мы продаем билеты лишь на сайте музея. Билет дает возможность попасть только на выбранное время и на определенный маршрут. Сеансы у нас проводятся каждый час и длятся два часа, - пояснили в пресс-службе Эрмитажа.

У гостей уникальный шанс побывать в практически пустом ЭрмитажеФото: Олег ЗОЛОТО

В Эрмитаже аншлаг

С 15 июля для посетителей открылись два маршрута в Главном музейном комплексе и один в Главном Штабе. Оба корпуса работают с 12.00 до 21.00, однако туристов впускают до 19.00. Одновременно на каждый из маршрутов могут пройти по 60 человек. В Эрмитаже аншлаг на несколько дней вперед.

- Мы очень хотели сегодня попасть в Зимний дворец, но, к своему сожалению, узнали, что в кассах билеты купить нельзя, а на сайте все разобрали вплоть до 26 июля, - сетует супружеская пара из Челябинска. – Обидно, конечно, но Петербург большой и очень красивый, найдем, что посмотреть.

В музей пускают только в масках и перчаткахФото: Олег ЗОЛОТО

- Да куда же вы?! – вдруг спохватилась стоящая неподалеку сотрудница музея. – Сходите лучше в Главный Штаб. Там такого перегруза нет, есть места на 17.00 и на 19.00. Там удивительная выставка импрессионистов, залы Фаберже, музей Гвардии, не пожалеете!

Супруги, воодушевившись, достали телефоны, чтобы успеть купить билеты онлайн.

Два маршрута

Главная прелесть первого дня, пожалуй, в том, что у посетителей появляется возможность прогуляться по практически пустому Эрмитажу. Без множества туристических групп и звучащей со всех сторон иностранной речи он выглядит по-особенному.

Те, кто выбрал первый маршрут главного музейного комплекса, наслаждались видами парадных залов Зимнего дворца и экспозицией Старого и Нового Эрмитажа. На этом маршруте доступны и античные коллекции.

Входы и выходы на экспозицию разделены. Все это - для безопасности гостейФото: Олег ЗОЛОТО

- Это невероятно! Я не ожидала, что здесь настолько шикарно! – восклицает посетительница, впервые попавшая в Эрмитаж.

А желающих побывать в жилых покоях императорской семьи и познакомиться с культурой России, Франции, Англии, а также стран Востока, ждали на втором маршруте. Парадные залы и античная коллекция в него тоже включены.

Коллекция Британского музея

Входы и выходы на каждом маршруте разведены – в целях безопасности потоки посетителей не должны пересекаться. С отдельного входа со стороны Шуваловского проезда все гости бесплатно могут попасть на выставку «Я воздвиг там мой царский дворец…». Она посвящена ассирийскому искусству. Все экспонаты – из коллекции Британского музея. Если бы не пандемия, экспозиция давно уже отправилась бы на родину, но, к нашему счастью, задержалась.

В Эрмитаже аншлаг, а в Главном Штабе билеты еще естьФото: Олег ЗОЛОТО

- Это не просто красиво, это гениально! – говорит пожилая гостья интеллигентного вида. - Это явление, которое не повторится в моей жизни больше никогда. Я регулярно хожу в Эрмитаж, но на эту выставку заглянуть не успела. Расстроилась было, что она уедет, но нет. У меня появилась возможность сюда попасть.

Бесплатные билеты на выставку выдает администратор у входа. Одновременно здесь могут находиться 10 человек. Сеансы проходят ежечасно.

Планы

С 23 июля Эрмитаж планирует открыть специальный маршрут, изюминкой которого станет посещение Золотой кладовой Галереи драгоценностей. Стоить он будет 600 рублей.

Кроме того, с 1 августа планируется запустить индивидуальные экскурсии в группах до 5 человек. Также с 1 августа откроются все экспозиционные комплексы Эрмитажа.

Чтобы погулять по роскошным залам Эрмитажа, люди едут со всей страныФото: Олег ЗОЛОТО

ЦЕНА ВОПРОСА:

Для всех посетителей стоимость билета составляет 500 рублей

С 1 августа в каждый третий четверг месяца дети, студенты и многодетные семьи проходят бесплатно, в остальные дни - по обычной цене.

Право на внеочередное посещение по бесплатному билету имеют Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры Ордена Славы.

Бесплатные четверги для всех посетителей, которые раньше собирали огромные очереди у Зимнего дворца, отменены до конца 2020 года.