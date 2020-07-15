Эрмитаж откроет все свои дворцы 1 августа
15 июля Государственный Эрмитаж возобновил свою работу. Правда, не полностью. Для посещения доступны частично Главный музейный комплекс и Главный штаб. Но уже совсем скоро посетителей встретят и остальные экспозиционные площадки, в числе которых Дворец Меншикова, Эрмитажный театр, Малый Эрмитаж. Они откроются 1 августа.
Тогда же, 1 августа, планируется возобновить экскурсии для малых групп. Их численность должна достигать не более 5 человек.
Кроме того, с 23 июля гости смогут прогуляться по специальному маршруту, основой которого станет посещение Золотой кладовой Галереи драгоценностей, где можно будет полюбоваться на Сибирскую коллекцию Петра Первого, скифское и сарматское золото, изделия мастеров Древней Греции и стран Востока.
Здесь же будет представлена выставка, посвященная культуре кочевников Алтая и Южной Сибири. Стоимость уникального маршрута составит 600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU