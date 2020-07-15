Эрмитаж откроет все свои дворцы 1 августа

15 Июль 2020 2020-07-15T18:29:40+03:00

Тогда же могут возобновиться экскурсии для малых групп

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15 июля Государственный Эрмитаж возобновил свою работу. Правда, не полностью. Для посещения доступны частично Главный музейный комплекс и Главный штаб. Но уже совсем скоро посетителей встретят и остальные экспозиционные площадки, в числе которых Дворец Меншикова, Эрмитажный театр, Малый Эрмитаж. Они откроются 1 августа.

Тогда же, 1 августа, планируется возобновить экскурсии для малых групп. Их численность должна достигать не более 5 человек.

Кроме того, с 23 июля гости смогут прогуляться по специальному маршруту, основой которого станет посещение Золотой кладовой Галереи драгоценностей, где можно будет полюбоваться на Сибирскую коллекцию Петра Первого, скифское и сарматское золото, изделия мастеров Древней Греции и стран Востока.

Здесь же будет представлена выставка, посвященная культуре кочевников Алтая и Южной Сибири. Стоимость уникального маршрута составит 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU