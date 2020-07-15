«Спасла лопата»: опытный поисковик чудом выжил после взрыва снаряда в Ленобласти

Дежурный «разведвыезд» на место боев Великой Отечественной войны закончился для опытного поисковика из Санкт-Петербурга тяжелыми увечьями и ампутацией левой руки. 12 июля, во время работ на местности, 46-летний мужчина по имени Эдуард наткнулся на неразорвавшийся снаряд. «КП-Санкт-Петербург» узнала подробности жуткого инцидента.

«УВИДЕЛ ПОД ЗЕМЛЕЙ ЧТО-ТО БЛЕСТЯЩЕЕ»

По словам заместителя председателя общественной поисковой организации «Доблесть» Алисы Салаховой, Эдуард – опытный поисковик, посвятивший этой работе не меньше десяти лет жизни. В то злополучное воскресенье, когда жизнь мужчины разделилась на «до» и «после», он с товарищем Алексеем поехал в отдаленный сектор в Лужском районе, чтобы провести «поисковую разведку».

- Они планировали посмотреть, стоит ли вообще в следующие годы в этом месте работать, снять координаты, чтобы наложить их потом на старые карты, - рассказывает Салахова. – И в том числе – сделать пробные шурфы, определить, сохранилось ли там в грунте что-то со времен боев.

По словам заместителя председателя общественной поисковой организации «Доблесть», раньше отряд Эдуарда в том районе работ не проводил. Фото: Алиса Салахова

Район, продолжает наша собеседница, мужчинам был знаком, но лишь отчасти – товарищ Эдуарда имеет там дачу, но далеко в лес никогда не забирался.

- Они сняли координаты, вышли на траншею и начали копать, - вспоминает девушка. - Углубились буквально на два штыка, и в какой-то момент Алексей услышал позади себя резкий хлопок. А обернувшись – увидел израненного и истекающего кровью Эдуарда.

Несмотря на тяжелейшие ранения мужчина оставался в сознании. Товарищу он рассказал, что увидел под землей что-то блестящее, наклонился, чтобы переложить предмет подальше – и в этот момент грянул взрыв. На что именно наткнулся поисковик – на мину, снаряд или нечто другое, не менее опасное – пока непонятно: сейчас на месте инцидента работают специалисты-взрывотехники.

ВОСЕМЬ ЧАСОВ НЕИЗВЕСТНОСТИ

Несмотря на то, что трагедия произошла около 11:00, эвакуировать Эдуарда из леса удалось только восемь часов спустя. Все это время Алексей, чудом сам не пострадавший во время взрыва, находился рядом с товарищем и изо всех сил пытался не отпустить его на тот свет – перевязывал раны, делал непрямой массаж сердца.

Спасатели и медики пробивались к израненному мужчине восемь часов. Фото: главное управление МЧС России по Ленинградской области

- Сначала они вызвали «Скорую» и МЧС, - продолжает Алиса Салахова. – Выяснилось, что машина к их лагерю проехать не может. Потом решили забирать его вертолетом. Местный егерь, до которого дозвонился Алексей, вспомнил, что рядом есть подходящая поляна.

До поляны раненого пришлось в буквальном смысле слова тащить – Алексей прошел три километра по болоту и бурелому с истекающим кровью товарищем на руках. После его перехватили спасатели. С лесной опушки Эдуарда вертолетом доставили в НИИ Джанелидзе.

- Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, - рассказывает девушка. – У него множественные осколочные ранения живота и паха, черепно-мозговая травма, сильно пострадал левый глаз и вообще вся левая сторона лица. Сам глаз пока что удалось сохранить, но сейчас медики решают, оставлять его или нет.

Вдобавок, по словам Алисы, Эдуарду ампутировали по локоть левую руку. Это для него особенно тяжело – в «мирной» жизни мужчина работает строителем.

- Врачи сказали, что он выжил буквально чудом, - констатирует девушка. – Его спасла лопата, воткнутая в землю рядом. Если бы не она, осколки перебили бы ему бедренную артерию, и он истек бы кровью на месте.

С лесной опушки пострадавшего доставили в НИИ Джанелидзе. Фото: главное управление МЧС России по Ленинградской области

Эдуард уже перенес одну операцию, впереди – как минимум еще одна. Пока никаких прогнозов врачи не дают, но мужчина всеми силами борется за жизнь – он находится в сознании, узнает окружающих и даже пытается разговаривать. Между тем товарищи по отряду открыли сбор средств на его реабилитацию. Любую посильную сумму можно перевести на счет жены поисковика Татьяны по следующим реквизитам.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Пименов, руководитель поискового отряда «Высота»:

- У поисковиков в части обращения с опасными предметами есть одно золотое правило - "не трогай то, чего ты не знаешь". Поэтому отряды стараются работать только на тех участках, которые были предварительно обследованы саперами. А в случае, если вдруг что-то такое обнаружилось - даже если еще не до конца ясно, что это именно - временно прекращать работы и вызывать полицию, чтобы они уже вызвали на место взрывотехников. С другой стороны - всегда, к сожалению, есть фактор случайности. От удара лопатой по взрывателю в какой-нибудь экспедиции не застрахован никто. Тем более что у нас в Ленобласти есть места, где шли особенно ожесточенные бои, и земля до сих пор хранит множество мин и снарядов. Это, к примеру, Кировский, Тосненский и тот же Лужский районы.

По словам медиков, 46-летний мужчина чудом остался жив. Фото: Михаил Воронцов (https://vk.com/drboroda)

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