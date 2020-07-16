«Авто Премиум» провел семейные дни, посвященные новому SKODA RAPID

Дилерские центры «Авто Премиум» на проспекте Энгельса, 35, улице Хасанская, 5 и улице Руставели, 25/2 принимали гостей больше недели. В дни, когда еще не сняты ограничения, важно позаботиться о каждом клиенте индивидуально. Поэтому приоритетом стали комфорт и безопасность, а презентации нового ŠKODA RAPID были организованы лично для каждого гостя.

В тематические дни всем, кто побывал в «Авто Премиуме», представили долгожданную новинку, презентация которой в онлайн формате состоялась еще в мае. Теперь автомобиль можно не только увидеть, но и оценить его достоинства, посидев за рулем, и подробно осмотрев его в сопровождении консультанта.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

На старте продаж ŠKODA RAPID можно приобрести по программе Start Edition. Базовая стоимость модели ŠKODA RAPID в комплектации Entry (1.6 MPI / 90 л.с. 5-МКПП) составляет 792 000 рублей. А, приобретая компактный городской лифтбек RAPID по программе трейд-ин до конца июля, клиенты чешского бренда сэкономят до 55 000 рублей.

Гостей ждала тематическая программа, а дети с удовольствием проводили время в детской зоне, где могли прокатиться на мини автомобиле ŠKODA, собрать картину паззл с изображением нового RAPID, порисовать и по, подготовленные в онлайн формате специально для презентации новой модели в партнерстве с творческой студией HandMadeMania.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

В каждом дилерском центре было установлено мобильное почтовое отделение ŠKODA, где можно было бесплатно отправить нарядные открытки родным и друзьям в любую точку России.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

- Новый формат тематических дней - это будущее мероприятий дилеров. Этот формат предполагает предварительную запись гостей на определенное время, что позволяет очень подробно презентовать автомобиль во время визита. Наши гости чувствовали себя особенно долгожданными и получили максимум внимания, - поделилась своими впечатлениями от мероприятий бренд-менеджер марки ŠKODA в ГК «Авто Премиум» Елена Балашкова.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

В качестве партнеров к мероприятиям присоединились студия звукозаписи «Другое дело», дарившая всем гостям сертификаты на запись песни на привилегированных условиях, и загородный парк «Озорные Белки», предоставивший льготные семейные билетам для посещения парка.

А для тех, кто не успел побывать в «Авто Премиуме» в дни нового RAPID, хотим сообщить, что шоу-румы группы дилерских центров ŠKODA открыты ежедневно, с 9.00 до 21.00 часов.

Для всех поклонников чешской марки работает онлайн-витрина автомобилей в наличии с подробным описанием комплектаций и цен на сайте spb.skoda-ap.ru. Здесь же можно забронировать и внести предоплату за автомобиль.

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