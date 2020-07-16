Стало известно, когда начнутся испытания трех вакцин от коронавируса в Санкт-Петербурге

Борьба с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, похоже, выходит на финишную прямую: уже совсем скоро в Санкт-Петербурге начнутся испытания трех зарубежных вакцин. Основной площадкой станет НИИ гриппа имени Смородинцева. Об этом «Комсомолке» сегодня, 16 июля, рассказал директор учреждения, врач-инфекционист Дмитрий Лиознов.

- Это будут вакцины, уже прошедшие первые две фазы исследований – отметил он. – То есть, они уже тестировались на добровольцах, показали свою безопасность и способность формировать хороший иммунологический ответ. Третий этап тестирования пройдет на базе нескольких медицинских центров по всей России. В Санкт-Петербурге их будет два – наш НИИ гриппа и еще один, какой – пока не могу разглашать.

Перед началом тестирования все добровольцы пройдут медицинский осмотр.Фото: Олег ЗОЛОТО

Какие именно вакцины будут испытываться, пока тоже не известно – по словам Лиознова, на данный момент достигнуты только предварительные договоренности, дело за оформлением бумаг, составлением графика, порядка исследования и прочее.

На базе НИИ гриппа участие в тестировании примет 100 человек. С каждым добровольцем проведут индивидуальную беседу, а также медицинский скрининг, чтобы понять, позволяет ли ему состояние здоровья участвовать в эксперименте. А еще сдать тест на антитела. Те, кто уже переболел коронавирусом и получил устойчивые антитела, к испытанию вакцины допускаться не будут. Старт исследования предварительно назначено на август.

Напомним: ранее НИИ гриппа объявил набор добровольцев для испытания собственной вакцины. Тестирование планировали начать в конце июня-начале июля, однако по не известным пока причинам его пришлось отложить.