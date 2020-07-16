Задели нерв: У петербурженки осложнения после йоги, где ее хватали за ягодицы и душили полотенцем

Поход на тренинг необычной школы "Вселенная блаженства", который ведут мастера с необычными прозвищами "Папа" и "Борода" не прошел для жительницы Санкт-Петербурга Екатерины Надольской незаметно. Мастера рекламируют свои тренинги как необычные духовные практики. Петербурженка заинтересовалась йогой и хотела поучаствовать, но на деле все оказалось несколько иным. По ее словам, люди там сплетались между собой и тряслись, а ее саму душили полотенцем и хватали за ягодицы. Екатерина до сих пор не может отойти после случившегося. Ей даже пришлось обратиться к врачу.

Екатерина планировала заниматься йогой

- Головокружение после гипоксии у меня до сих пор, - пояснила "КП-Петербург" журналист Екатерина Надольская. - Но сейчас лучше, хотя сплю плохо по-прежнему. Это связано с тем, что задет блуждающий нерв. Организм в шоке. Врач прописал мне таблетки, чтобы восстановление прошло быстрее. Сказал, что блуждающий нерв - это серьезно, именно воздействие на него и могло вызвать такую реакцию организма. По его словам, частая гипоксия - это очень опасно, он удивился, что на тренинге не берут справки о состоянии здоровья. Мне сделали гипоксию (удушение полотенцем - прим.ред.) всего один раз, а там многие делали и по 5-6.

Сами представители школы "Вселенная блаженства" отрицали удушение. Но 33-летняя Екатерина утверждает, что лично видела, как это происходит.

Девушка обратилась к врачу

- Доктор прописал мне лекарства и сказал идти обследоваться у невролога, заодно проверить щитовидную железу, - продолжает Екатерина. - Может, и на нее надавили, тогда это уже может быть серьезнее. Врач попросил сдать анализы, дал направление. А эти бесы с тренинга сначала меня обзывали, звонили, сейчас вовсе удалили меня из своей группы.

По словам Екатерины, она рассмотрит возможность обратиться в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790304" frameborder="0"></iframe> Блаженство по-питерски: за 5-12 тысяч рублей каждого желающего научат стонать и дергаться в конвульсиях.

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