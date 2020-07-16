Огромные очереди выстроились перед Исаакиевским собором 16 июля

Огромная очередь собралась у входа в Исаакиевский собор днем 16 июля. Люди стояли вдоль всего фасада и заворачивали за угол в ожидании возможности попасть внутрь. Все дело в том, что с четверга открылся вход на самую известную смотровую площадку города - колоннаду собора.

Люди долго стояли перед входом чтобы зайти внутрь.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Здесь очень много народа. Многие стоят долго даже под дождем. Но внутрь пускают только партиями и в масках, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Ради безопасности гостей везде будет проводиться дезинфекция, число посетителей ограничат, а их самих просят надеть средства индивидуальной защиты.Напомним, что Музей «Исаакиевский собор» еще ранее объявлял о начале работы колоннады с 16 и самого собора с 19 июля. Собор «Спас на Крови» также относящийся к ведомству музея, распахнет двери для посетителей с 23 числа.

Очередь растянулась на добрую сотню метров.Фото: Артем КИЛЬКИН

Стоимость входных билетов в соборы (350 рублей днем и 400 - после 18:00) остается прежней. Попасть на колоннаду можно за 200 рублей

Первые посетители колоннады Исаакиевского собора после смягчения режима карантинаФото: Артем КИЛЬКИН

.