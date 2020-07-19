Зенит - Спартак 19 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ

В воскресенье, 19 июля, в 18.30 в рамках полуфинала Кубка России «Зенит» принимает на «Газпром Арене» московский «Спартак». Фаворитом матча букмекеры видят действующего чемпиона, а это «Зенит». Но можно быть уверенными: нас ожидает зрелищная игра. «Спартак», несмотря на незавидное положение в таблице регулярного чемпионата (9 место перед последним туром и, возможно, худший результат по итогам сезона в клубной истории – прим. авт.), а во многом и благодаря этому, едет биться не на жизнь, а на смерть. Пробиться в Еврокубки через победу в этом турнире для них куда вероятнее, чем ждать, что звезды сойдутся определенным образом на финише регулярки.

«Зенит» в свою очередь уже решил все свои турнирные задачи. Он – чемпион России и заслуженный участник Лиги Чемпионов. Но вряд ли клуб добровольно откажется от возможности сделать «золотой дубль» - оформить победу в обоих отечественных турнирах и еще раз продемонстрировать, кто на данный момент лучшая команда страны. Тем более, когда ты играешь на домашнем стадионе при поддержке своих болельщиков (до 6,5 тысяч зрителей) и с таким исторически принципиальным соперником. Напомним, «Зенит» и «Спартак» по три раза становились обладателями Кубка России. Последний раз сине-бело-голубые завоевали эту награду в 2016 году. А первый и пока что единственный в своей истории золотой дубль «Зенит» сделал в 2010 году.

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Зенит - Спартак 19 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.

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