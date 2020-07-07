Степа Марсель: «Я не знал, что мой личный веломарафон перерастет во что-то большее, чем просто катание»

Солист группы «Марсель» Степан Ледков устроил для себя челлендж – каждый день проезжать по 40 км на велосипеде. И это не смотря на переменчивую петербургскую погоду. И в дождь, и в солнце артист преодолевает маршрут от Приморского района до Сестрорецка. В прошедшие выходные к музыканту присоединились его инстаграм-подписчики и коллега, саксофонист «Марсель» Митя Блинов. Группа велосипедистов перемещалась исключительно по безопасным зонам и велодорожкам, не выезжая на трассу, наслаждаясь пейзажами и личным общением с кумиром.

Музыкант устраивает велопрогулки каждый день. Фото: из архива героя публикации.

- 18 дней назад я и подумать не мог, что мой личный марафон перерастет во что-то большее, чем просто катание. Теперь все это напоминает мне фильм Форрест Гамп, – делится впечатлениями Степа Марсель, - Мой личный рекорд за эти две недели – 70 км в день плюс тренировка на вейкборде.

Свой веломарафон Стёпа собирается продолжить. Эффект от тренировок на лицо – артист уже сбросил несколько килограммов, набранных на самоизоляции, и не собирается останавливаться на достигнутом. Изменения не остались незамеченными. Подписчики и друзья в комментариях в соцсетях просят поделиться секретом такого преображения. В инстаграме Степа, а велотренировки продолжает, не пропуская ни дня.