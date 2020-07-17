Конкурс «Золотой Трезини» поддержали на родине первого архитектора Петербурга

В состав Международного совета Третьего архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» вошел Марко Боррадори, мэр города швейцарского Лугано. Именно в этом местечке, селении Астано рядом с Лугано, родился архитектор Петербурга Доменико Трезини.

- Мы считаем символичным тот факт, что в год 350-летия со дня рождения Доменико Трезини мэрия Лугано и ее глава, господин Боррадори, решили поддержать международный архитектурный конкурс, названный в честь их великого земляка, - говорит председатель Международного совета «Золотого Трезини», руководитель Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

Марко Боррадори родился в Лугано в 1959 году. В 1983 году после окончания юридического факультета Цюрихского университета несколько лет занимался адвокатской деятельностью. В 1991 году был избран в Национальный совет, через год стал асессором муниципалитета Лугано. В 1995 году был избран государственным советником кантона Тичино. В 2013 году стал мэром города Лугано.

- Мы, жители Тичино, и сегодня испытываем чувство гордости, когда слышим восторженные отзывы о позднебарочных архитектурных памятниках Санкт-Петербурга, созданных Доменико Трезини, – признается Марко Боррадори.

БОЛЕЕ 90 ПРОЕКТОВ

Напомним, Международный совет конкурса «Золотой Трезини» образован в 2020 году. Почетный председатель Совета – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель Совета – Владимир Запевалов. Наряду с Марко Боррадори, в состав Совета входят посол Швейцарии в России Ив Россье, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль, руководители ведущих музеев России, США, Нидерландов, Австрии, Италии, Германии, Швеции, Финляндии, ОАЭ, российские и зарубежные государственные деятели и дипломаты, ректоры ряда вузов и другие эксперты.

Конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года. Это единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют постоянное собрание государственного музея. После церемонии награждения, которая пройдет 1 декабря, работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды генерального партнера «Золотого Трезини» – Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Девиз конкурса – «Архитектура как искусство». Миссия конкурса – создание международного экспертного сообщества нового типа, которое объединяет профессионалов в сфере архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела, представителей дипломатических и деловых кругов, СМИ, органов власти, академической среды, а также деятелей искусства. Цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.

По данным организационного комитета, к участию в конкурсе допущено уже более 90 проектов из Аргентины, Белоруссии, Египта, Испании, Италии, Катара, Латвии, Мексики, Норвегии, Португалии, России, США, Франции и Японии.

Прием заявок на конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте www.goldtrezzini.ru до 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.