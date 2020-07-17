Петербуржцев приглашают на онлайн-концерт в память Михаила Горшенева

Участие в концерте примет брат "Горшка" - Алексей Горшенев. Фото: предоставлено организаторами/фан-клуб "Черный ворон".

Клуб «Космонавт» и платформа STAY проведут мероприятия памяти легендарного рок-музыканта Михаила «Горшка» Горшенева. 19 июля Алексей Горшенев – брат «Горшка», лидер «Кукрыниксы» и проекта «Горшенев» даст концерт онлайн и автокинотеатре.

Каждый год 19 июля по всей стране традиционно проводятся мероприятия памяти Михаила Горшенева. И никакие обстоятельства не могут этому помешать.

Автокинотеатр Кинолахта. Фото: предоставлено организаторами.

Второй концерт серии «Космонавт Online», который организуется совместно с платформой онлайн-концертов STAY, даст проект «Горшенев». Зрителей ждут хиты группы «Кукрыниксы», новые композиции с альбома «Звёздный мусор» и самые любимые песни «Короля и Шута».

Вместе с музыкантами зрители смогут почтить память Михаила и выразить свою любовь к нему и его творчеству. Ведь именно на его песнях выросло не одно поколение.

КОНКРЕТНО

Когда: 19 июля, 19:00 Где: на онлайн на платформе STAY и в автокинотеатре «Кинолахта» на Приморском проспекте, 80. Билеты и подробности по ссылке.