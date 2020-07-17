Детская больница Святой Ольги с 20 июля 2020 года снова стала обычным стационаром

Детская больница Святой Ольги с понедельника возвращается к привычному режиму работы. Здесь ждут плановых маленьких пациентов, а также будут принимать экстренные неинфекционные случаи.

- Во время эпидемии мы сначала принимали ОРВИ, внебольничные пневмонии, - рассказывает врач-эпидемиолог больницы Людмила Вайнер. – Затем к нам везли уже заведомо «ковидных» детей.

На работу с вирусными заболеваниями стационар перевели в конце апреля. Здесь развернули более 250 инфекционных коек, пролечили за два с лишним месяца порядка 600 детей. С 6 июля больница перестала принимать пациентов с подозрением на коронавирус, а на днях выписался и последний ребенок из этого потока. У него, впрочем, эта инфекция так и не подтвердилась.

Специальными растворами обрабатывают все помещенияФото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас больница проходит тотальную дезинфекцию: специальными препаратами обрабатывают все помещения и отделения больницы, вне зависимости от того находились ли там пациенты с «короной» или нет. Ранее также обработали и вентиляцию, заменив при этом воздушные фильтры. В больнице подчеркивают: они стараются строго следовать всем требованиям Роспотребнадзора.

- Впоследствии в отделениях, где будут лежать плановые больные, будет проводиться штатная дезинфекция, - говорит Людмила Вайнер. – Там, куда будут поступать больные экстренного профиля, дезинфекция будет усиленной.

Логика в этом есть: перед плановым поступлением в стационар дети и взрослые обычно сдают ряд анализов. И риск, что в палату положат малыша с коронавирусом или любым другим ОРВИ, сведен к минимуму. В экстренных же ситуациях не всегда можно понять, какое у пациента есть заболевание. И риск заноса инфекций на отделение выше.

Впрочем, систему работы с «подозрительными» случаями здесь уже тоже продумали. В инфекционном отделении подготовили койки внутренней обсервации, куда планируют переводить детей, у которых симптомы коронавируса проявились уже в стационаре.

- Любого подозрительного на инфекцию ребенка мы будем изолировать в обязательном порядке — в одном из этих отделений, наблюдать, - говорит главный врач больницы Татьяна Начинкина. - Если есть подозрение, что здесь не может быть исключена коронавирусная инфекция, естественно, мы этого ребенка будем переводить сразу в пятую инфекционную больницу, которая сейчас остается работать с такими пациентами.

С понедельника больница будет готова принимать плановых пациентовФото: Артем КИЛЬКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга пообещали, что в ближайшее время к нормальной работе вернется ряд ранее перепрофилированных медицинских учреждений, как городских, так и федеральных. Так, с 27 июля обычным стационаром вновь станет городская больница имени Семашко в Пушкине. Кроме того речь идет о НИИ фтизиопульмонологии и 442-м военном госпитале.

Напомним, накануне стало известно, что закрыли и временный госпиталь в Ленэкспо. Последних долечивающихся там пациентов перевели в Госпиталь ветеранов войн.

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