Новые послабления в связи с коронавирусом в Санкт-Петербурге: что изменится с 20 июля

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова внесла изменения в постановления, связанные с работой городских медицинских учреждений в период пандемии. С 20 июля 2020 года в городе снимается ряд ограничений.

В первую очередь новые послабления порадуют медиков, которым еще в апреле запретили работу по совместительству. С одной стороны логика ясна: чтобы зараза не распространялась между больницами. Но, напомним, тогда из-за этого запрета было много шума: его негативно оценили не только сами врачи, но и медицинские профсоюзы.

С 20 июля запрет перестает действовать. Медицинские работники могут вернуться к совместительской работе и к работе по гражданско-правовым договорам.

Другое послабление связано с посещениями пациентов в больницах. Нет, просто так к госпитализированному другу или родственнику по-прежнему не попасть. Но теперь в запрете сделано исключение для «лиц, ухаживающих за тяжелыми или лежачими больными». Судя по всему, это могут быть, как сиделки, так и родственники пациентов – ограничений и уточнений здесь нет. Впрочем, есть оговорка: только по согласованию с лечащим врачом.

Кроме того, с 20 июля 2020 года снимается запрет на перевод волонтеров в другие учреждения.

Все эти послабления связаны с улучшением ситуации по коронавирусу в Санкт-Петербурге. После роста в начале июля в городе снова идет на спад заболеваемость. По данным на утро пятницы, 17 июля, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 244 новых случая Covid-19.

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