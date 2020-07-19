2020-07-19T14:14:56+03:00
Общество

Умерла актриса «Убойной силы» Марина Макарова

Актриса Марина Макарова была известна работами в культовых сериалах и ролями в «Приюте комедианта»
Евгения МОСКВИНА
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Умерла актриса Марина Макарова. Фото: vk.com/club6390467Умерла актриса Марина Макарова. Фото: vk.com/club6390467
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Скорбная новость пришла из Костромского камерного драмтеатра. На 46-м году жизни скончалась актриса Марина Макарова, жизнь и творчество которой были тесно связаны с Санкт-Петербургом. Она была известна по ролям в культовых сериалах «Тайны следствия», «Убойная сила», «Литейный». О смерти актрисы сообщили накануне, 18 июля, на официальной странице Костромского театра в соцсети «ВКонтакте». Там она и работала в последние годы и была одной из ведущих артисток.

- Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить, - написали коллеги Марины Макаровой в соцсети.

В Петербурге же и начался путь Макаровой в актерской профессии. Как рассказали в камерном драмтеатре, в 19 лет она уехала из Костромы в Северную столицу на учебу и поступила в Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне – РГИСИ). Кроме того, долгое время Марина Макарова служила в Санкт-Петербургском государственном театре «Приют комедианта».

Дата прощания с актрисой и причина ее смерти пока не называются. По предварительной информации, Марина Макарова переносила онкологическое заболевание. Известно, что еще в начале лета неравнодушные костромичи участвовали в сборе средств на лечение актрисы от рака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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