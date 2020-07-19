Обзор матча Зенит - Спартак 2:1 19 июля 2020: счет, голы, статистика игроков

Завершилась игра, теперь необходим обзор матча Зенит - Спартак 2:1 19 июля 2020. Давайте разберем его в деталях: счет, голы, статистика игроков.

Сначала клубы долго спорили, где его надо проводить. Вроде бы по регламенту в Санкт-Петербурге, но, закравшаяся в него изначально техническая ошибка, дала москвичам право поспорить за место встречи. В итоге ошибку исправили и «Зенит» получил право играть полуфинал на домашней арене.

Затем ситуация с неосторожным высказыванием гендиректора «Зенита» Александра Медведева. Намек на Дзюбу, Азмуна, видео «с клубничкой» из раздевалки и то, что сине-бело-голубые во время матча сделают со «Спартаком», стоил руководителю петербургского клуба 200 тысяч рублей. И хотя Медведев извинился перед Федуном, осадочек-то остался.

Уже по традиции в самом начале игры футолисты выходят в футболках, на которых напечатаны фото и имена погибших во время пандемии врачейФото: ФК "Зенит"

Пикантности ситуации придавало положение команд в турнирной таблице действующего чемпионата. «Зенит» - второй раз подряд чемпион России, «Спартак» перед последним туром на 9 месте и потенциально может финишировать с худшим результатом по итогам сезона в клубной истории. Петербуржцы – уже в Лиге Чемпионов, у москвичей – победа в Кубке практически единственный реальный шанс зацепиться за Лигу Европы.

И вот в таком настроении команды вышли на игру.

Уже на старте хозяева поля дали понять, кто здесь чемпионы. Они явно смотрелись выигрышнее соперника и уже на 4 минуте создали первый опасный момент у ворот красно-белых – Кузяев пробил выше цели. Три минуты спустя в опасной близости от ворот проскочил мяч Азмуна.

"Зенит" явно чувствовал себя увереннее гостей Фото: ФК "Зенит"

Минут через 10 после начала матча гости наконец-то добрались до ворот «Зенита». Михаил Кержаков и Бранислав Иванович прервали опасную фланговую атаку. «Спартак» показал зубы, и игра выровнялась.

Счет открыли на 24-й минуте. Гапонов нарушил правила на Сердаре вблизи ворот Максименко. После просмотра VAR судья назначил пенальти в ворота красно-белых. Дзюба мастерски развел по разным углам мяч и вратаря «Спартака». 1:0.

Зенит - Спартак 1:0 гол Дзюба пенальти 19.07.2020.

Практически до конца тайма игра шла на равных. Но уже перед самым перерывом сначала в сетку «Зенита» мяч протолкнул Жиго. Впрочем, этот гол отменили – было положение «вне игры». Однако «Спартак», буквально пару минут спустя, все же забил чистый мяч – Александр Соболев сравнял счет.

Впрочем, спартаковцы не успели этому порадоваться, как получили второй гол в свои ворота. На перерыв команды ушли со счетом 2:1.

Зенит - Спартак 2:1 гол Кузяев 19.07.2020.

Во втором тайме игра была равной, напряженной и нервной. Гости владели мячом и шли в атаку за атакой. «Зенит» защищался и проводил контратаки. Михаилу Кержакову пришлось играть много.

Как бывает в таких напряженных матчах, не обошлось и без стычек на поле. Сначала повздорили Дзюба с Соболевым, впрочем, до рукоприкладства не дошло, ограничились словесной перепалкой. Затем внезапно получил желтую карточку Сергей Семак, возмутившийся «горчичником» Кузяеву.

Вторая половина матча в итоге обошлась без голов, хотя шансы забить были у обеих команд. После того, как на поле вышел вместо Караваева Оссорио, петербуржцы перестроились на схему с тремя центральными защитниками. И, хотя под занавес гости больше контролировали мяч, никаких серьезных проблем нашему голкиперу они не создали.

Финальный свисток вывел «Зенит» в финал Кубка России. 25 июля команда поборется за трофей с подмосковными «Химками». В случае победы петербургский клуб сделает золотой дубль: второй в своей истории спустя ровно десять лет после первого.

У «Спартака» же теперь есть только один шанс поиграть в следующем сезоне на полях Европы. Для этого ему нужно в последнем туре обыграть соперника, и дальше ждать: сойдутся ли для них звезды так, чтобы они закончили турнир на шестом месте. И если все получится, то это будет тот редкий случай, когда московский клуб в итоге будет желать «Зениту» победы в финале Кубка.