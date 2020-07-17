Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч рублей за жесткую шутку про «Спартак»

17 Июль 2020 2020-07-17T21:51:23+03:00

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев получил 200 тысяч рублей штрафа от комитета по этике РФС за свою жесткую шутку в отношении «Спартака» перед полуфиналом Кубка России. Напомним, он сравнил поступок Артема Дзюбы, который сымитировал половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном, с тем, что произойдет с москвичами в грядущем матче 19 июля на «Газпром Арене».

После чемпионства в раздевалке "Зенита" Дзюба юморил как мог. Фото: пресс-служба "Зенита".

После этого спартаковцы обиделись и пожаловались в РФС. Там с ними согласились и вызвали Медведева на заседание. Тот вину признал и принес извинения, сославшись на то, что хотел пошутить. Гендиректор «Зенита» заверил, что не будет так вести себя в дальнейшем, чтобы не подставить клуб

- Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо, тем более - к своим коллегам. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания, - цитируют зампредседателя комитета по этике РФС в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU