2020-07-17T21:51:23+03:00
Спорт

Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч рублей за жесткую шутку про «Спартак»

Комитет по этике РФС посчитал слова Александра Медведева оскорбительными
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Генерального директора "Зенита" оштрафовали за оскорбление "Спартака".Генерального директора "Зенита" оштрафовали за оскорбление "Спартака".Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев получил 200 тысяч рублей штрафа от комитета по этике РФС за свою жесткую шутку в отношении «Спартака» перед полуфиналом Кубка России. Напомним, он сравнил поступок Артема Дзюбы, который сымитировал половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном, с тем, что произойдет с москвичами в грядущем матче 19 июля на «Газпром Арене».

После чемпионства в раздевалке "Зенита" Дзюба юморил как мог. Фото: пресс-служба "Зенита".

После чемпионства в раздевалке "Зенита" Дзюба юморил как мог. Фото: пресс-служба "Зенита".

После этого спартаковцы обиделись и пожаловались в РФС. Там с ними согласились и вызвали Медведева на заседание. Тот вину признал и принес извинения, сославшись на то, что хотел пошутить. Гендиректор «Зенита» заверил, что не будет так вести себя в дальнейшем, чтобы не подставить клуб

- Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо, тем более - к своим коллегам. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания, - цитируют зампредседателя комитета по этике РФС в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-чиновника из Санкт-Петербурга арестовали по обвинению в получении взятки
Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч рублей за жесткую шутку про «Спартак»
Смольный изменил правила освобождения от арендной платы для бизнесменов
Прохлада и дожди сменят жару в Санкт-Петербурге со следующей недели
Семак рассказал, чем опасен «Спартак» перед полуфиналом Кубка России
Камеры на КАД будут ловить нарушителей скорости на участках ремонта
Выплаты медикам и соцработникам продлили по 15 сентября в Санкт-Петербурге
Туристический кластер могут создать на берегу Финского залива от Лахты до Лисьего Носа
Почти 700 тонн мороженого отправили в США из Санкт-Петербурга
Петербургский опыт по сбору компьютеров и планшетов пригодится для дистанционного образования
Маленькая девочка, которую по ж/д мосту несла мама, погибла в Ленобласти
1100 кафе и ресторанов возобновили работу после пандемии
Женщина на джипе сбила трех детей на пешеходном переходе
Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге
Полицейский УАЗ протаранил «Нексию» на Московском шоссе
Повышение цен на проезд по ЗСД проверит антимонопольная служба
Донорам плазмы для лечения COVID-19 заплатят по пять тысяч рублей
15 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Ленинградской области
Спрос на услуги психологов и юристов за время пандемии вырос в Санкт-Петербурге
Две девочки потерялись на прогулке по садоводству под Гатчиной
На КАД включат камеры 18 июля на ремонтируемых участках, для поимки гонщиков
Больной коронавирусом и пневмонией умер в скорой помощи в Санкт-Петербурга
Иномарка провалилась в яму из-за испытаний теплосетей в Купчино
КАД встал в больших пробках 17 июля в Санкт-Петербурге
Школьницу избили и попытались изнасиловать во время ночевки у подруги в Шушарах
Макаров возглавил медиарейтинг за июнь 2020 года