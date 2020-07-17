Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч рублей за жесткую шутку про «Спартак»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев получил 200 тысяч рублей штрафа от комитета по этике РФС за свою жесткую шутку в отношении «Спартака» перед полуфиналом Кубка России. Напомним, он сравнил поступок Артема Дзюбы, который сымитировал половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном, с тем, что произойдет с москвичами в грядущем матче 19 июля на «Газпром Арене».
После чемпионства в раздевалке "Зенита" Дзюба юморил как мог. Фото: пресс-служба "Зенита".
После этого спартаковцы обиделись и пожаловались в РФС. Там с ними согласились и вызвали Медведева на заседание. Тот вину признал и принес извинения, сославшись на то, что хотел пошутить. Гендиректор «Зенита» заверил, что не будет так вести себя в дальнейшем, чтобы не подставить клуб
- Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо, тем более - к своим коллегам. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания, - цитируют зампредседателя комитета по этике РФС в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU