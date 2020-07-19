«Я пытался докричаться до судьи»: Сергей Семак поделился эмоциями от полуфинального матча Кубка России Зенит - Спартак

Матч, который завершился в воскресенье вечером в Санкт-Петербурге, был по-настоящему кубковым. Об этом заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Правда, так и не понял, за что получил?Фото: ФК "Зенит"

- Можно только поблагодарить «Спартак» за хороший матч, за сумасшедшую самоотдачу, - говорит Сергей Богданович. - Сегодня был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений, карточек, но это эмоции. Поэтому я доволен ребятами — всеми, кто начинал в старте и вышел на замену. Будем готовиться к финалу. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Спасибо игрокам за тяжелый и непростой кубковый матч. Но самое важное, что мы завоевали право играть в финале.

«Зенит» «Спартак»: послематчевая пресс-конференция Сергея Семака и Доменико Тедеско.Прямая трансляция из «Газпром Арены». Понравилось видео? Подпишитесь: https://www.youtube.com/user/ZenitFootballClub Чемпион России в социальных сетях: VK https://vk.com/zenit Instagram https://www.instagram.com/zenit_spb/ Facebook https://www.facebook.com/fczenit/ OK https://ok.ru/fczenit

Про карточки Семак упомянул неспроста. Он и сам сегодня получил «горчичник». Как он сам признал, «за эмоции».

- Мне показалось, что фола не было, когда Кузяев боролся с Айртоном, - пояснил он причину своей эмоциональности. - Пытался докричаться до судьи. Он воспринял это за вспыльчивость. За это и наказал. После игры мы поговорили, он объяснил, что показал Далеру желтую карточку не за фол, а за откидку. Мы пожали руки и разошлись, это эмоции.

Зенит - Спартак 2:1 гол Кузяев 19.07.2020.

Финал «Зенит» будет играть 25 июля в Екатеринбурге с подмосковными «Химками». Они вышли в финал, обыграв «Урал». «Химки» в этом сезоне заняли второе место в ФНЛ, завоевав путевку в высшую лигу. И несколькими часами ранее в первом полуфинале показали очень достойный футбол. Сергей Семак не исключил: на финале соперники могут быть даже сильнее.

- У нас большое количество матчей, «Химки» сейчас играют мало, это первый их матч. Скорее, они будут сильнее, потому что провели одну хорошую официальную игру — и есть неделя, чтобы подготовиться к следующей. Дойти в финал абсолютно непросто. Любая команда, которая оказывается в финале, его достойна. Эти матчи проходят очень сложно. Запредельные эмоции, самоотдача — легкой прогулки не будет вне зависимости от того, кто попал в финал. Главное, что мы туда вышли, будем готовиться к этому матчу.