Легендарный фрегат «Штандарт» может вернуться в Санкт-Петербург из изгнания

Легендарный уже фрегат «Штандарт» - первый исторический корабль, воссозданный в современной России, вновь сможет вернуться в родной Санкт-Петербург. Парусник, несколько последних лет находящийся в «изгнании», получил документы на судоходство в российских территориальных водах.

- Хорошая новость - фрегат получил полновесную государственную регистрацию как спортивное учебное судно, с экипажем 36 человек и районом плавания 2 (это означает 200 миль от порта-укрытия, и силу ветра до 28 м/с). Теперь, будем надеяться, бюрократические неурядицы позади, - сообщает команда «Штандарта» в Инстаграме.

Команда парусника сообщила о том, что разрешение на судоходство в России у них теперь есть. Фото: instagram.com/frigate_shtandart/

Экипаж отмечает, что получить «докУменты и техосмотр» было непросто - чиновникам от моря пришлось объяснять, зачем столько матросов на борту, заверять их, что корабль не опрокинется и так далее, но, в итоге, долгий путь был пройден и теперь парусник имеет полное право вернуться домой в Петербург, где и был построен. Вот только до следующего лета таких планов у команды нет.

Напомним, что «Штандарт», который трижды был главным кораблем праздника «Алые паруса», в 2009 году был вынужден уйти в Европу из-за отсутствия регистрации и запрета судоходства в России - деревянное судно признали «дровами». С тех пор корабль «скитался» по европейским портам, участвуя в исторических и парусных регатах.

Справка КП:

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром Великим в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт» построен в 1999 году и является действующим учебным парусником.