2020-07-20T12:17:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом за сутки впервые оказалось менее 200 за последние три месяца в Санкт-Петербурге

В городе наблюдается положительная тенденция по снижению количества больных
Лилия КОЗЛОВА
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Впервые за три месяца число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге менее 200 человекВпервые за три месяца число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге менее 200 человекФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Санкт-Петербург постепенно выходит из сложной эпидемиологической обстановки. Последние пару недель в городе наблюдается активное снижение числа новых зараженных коронавирусом. Так, в понедельник, 20 июля 2020 года, в Северной столице зафиксировали еще 195 случаев инфицирования. Такого низкого показателя в городе не было уже три месяца.

- Впервые с 28 апреля в Санкт-Петербурге выявили менее 200 человек, заразившихся коронавирусом. Тогда в городе было зафиксировано 198 заражений, а уже на следующий день произошел скачек до 290 заболевших, - говорится в данных оперативного штаба по COVID-19.

После этого эпидемия активно набирала обороты в Петербурге. Город пережил три пика: 1 мая 349 человек заболели, после подъем был на 9 мая – 425 заболевших, самое большое количество зараженных было зафиксировано 15 мая – 541 заболевший.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ отменили, что в Петербурге лучшая медицина в стране. Поэтому город успешно справляется с пандемией. Специалисты отмечают, что даже если начнется вторая волна заражения, Северная столица сможет ее встретить во всеоружии.

За все время в Петербурге коронавирус был обнаружен у 29,5 тысяч человек, из них более 22,4 тысяч выздоровели, 1807 умерли. Сейчас с болезнью борются 5309 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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