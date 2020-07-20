2020-07-20T13:45:55+03:00
Спорт

«Зенит победил Спартак в честной игре»: Михаил Боярский оценил матч, вызвавший споры у болельщиков

По словам артиста, обе команды играли хорошо, и арбитр никому не «подсуживал»
Роман ЛЯЛИН
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Михаил Боярский оценил работу арбитра Фото: ФК "Зенит"Михаил Боярский оценил работу арбитра Фото: ФК "Зенит"
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Игра «Зенита» против «Спартака» 19 июля в полуфинале Кубка России вызвала немало споров у болельщиков. Сине-бело-голубые победили со счетом 2:1. Но среди фанатов обеих команд начались споры. Одни говорят, что арбитр «подсуживал» «Спартака», другие, что - «Зенита». Даже главный тренер команды с берегов Невы немного вспылил во время матча. Но позже рассказал, что после игры пожал руку судье. «Комсомольская правда»-Петербург узнала мнение об игре главного фаната «Зенита» Народного артиста РФ Михаила Боярского.

- На мой взгляд все было достаточно честно, - пояснил «КП-Петербург» Михаил Боярский. - Могут быть разные соображения по этому поводу у болельщиков. Но матч закончен, там были профессиональные судьи. Надо соглашаться с тем, как они судили. То, что они никому не «подсуживали» - это объективно. Все варианты были показаны: где есть нарушение, где положение вне игры. Нет, может, игра была не очень эффектная. Хотя и «Спартак», и «Зенит» играли очень хорошо, на мой взгляд. Игра была очень азартная.

"Зенит" выиграл в честной игре Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" выиграл в честной игре Фото: ФК "Зенит"

По мнению Михаила Боярского, теперь у сине-бело-голубых есть все шансы завоевать Кубок России.

- «Химки» не такая сильная команда. Они, конечно, будут стараться. Но я думаю, что «Зенит» будет и чемпионом страны, и кубок возьмет, - дал свой прогноз артист. - Буду следить за матчем и болеть за наших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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