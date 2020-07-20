Ученые рассказали, как бумажные полотенца помогут защититься от вирусов

В период пандемии многие вспомнили о том, насколько важна личная гигиена. Люди стали чаще мыть руки и даже узнали, как делать это правильно. Процесс должен занимать не менее 20-30 секунд, а мылом нужно обработать все поверхности. Есть особые рекомендации и к сушке рук. Специалисты бренда «Мягкий знак» собрали мировые научные данные о том, каким образом бумажные полотенца способны защитить от коронавируса.

- Мы решили поделиться собранной нами информацией и обратить на нее особое внимание тех, кто посещает кафе и рестораны, торговые центры, где таковые уже открылись, кто работает в крупных бизнес-центрах и даже просто заправляет машину на АЗС, - отметила руководитель отдела маркетинга Сясьского ЦБК Татьяна Сумцова. - Надеемся, что для кого-то эта информация окажется полезной.

Итак, в британском журнале Journal of Infection Prevention опубликованы результаты исследования, в ходе которого ученые проверяли различные методы сушки рук. Эксперты выяснили, что некоторые типы воздушных сушилок способствуют рассеиванию вредных частиц и микроорганизмов в воздухе. Самым эффективным способом удалить остаточную влагу, способствующую передаче микроорганизмов, они назвали одноразовые бумажные полотенца.

В опубликованных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по защите от COVID-2019 также отмечается, что правильная сушка является неотъемлемой частью гигиены, потому что влажные руки – идеальная среда для размножения вирусов. Специалисты ВОЗ советуют тщательно вытирать руки бумажными полотенцами, чтобы гарантированно удалить всю влагу.

Полотенца лучше сушилок убирают влагу. Фото предоставлено пресс-службой Сяського ЦБК.

А вы знаете, что после использования сушилки бактерии и частицы грязи на руках все равно остаются. К такому выводу пришли микробиологи из Университета штата Коннектикут. Этого можно избежать, если поставить в сушилку бактериальный фильтр. Но надежнее использовать бумажные полотенца. Особенно, в больницах и прочих общественных местах.

Специалисты Роспотребнадзора подтверждают важное значение сушки рук и рекомендуют делать это, промокая их салфеткой однократного использования или полотенцем. Кроме того, Роспотребнадзор советует использовать бумажное полотенце в общественном туалете, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бочка.