Крыши Петербурга откроют для цивилизованных экскурсий

Вопрос экскурсий по крышам подняли на заседании правительства Петербурга во вторник, 21 июля, обсуждая реализацию проекта «Открытый город». Проект, который воплощают в культурной столице уже пять лет, бесплатно открывает двери закрытых для свободного посещения дворцов и других исторических зданий для экскурсионных групп.

– В городе вошли в моду экскурсии по крышам: люди хотят посмотреть на центр с высоты птичьего полета. Но занимается этим самостоятельно молодежь: вскрывают чердаки и даже предлагают экскурсии за деньги, – обратил внимание депутат Госдумы от Петербурга Евгений Марченко. – Может, мы это дело как-то урегулируем? Чтобы все меры безопасности были соблюдены, чтобы все это проходило под контролем.

На вопрос парламентария ответил глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров, сразу оговорившись, что он «не сторонник экскурсий по крышам».

– Не хотелось бы, чтобы в проекте «Открытый город» появились экскурсии по крышам в связи с крайней опасностью этого вида развлечения, – отметил Сергей Макаров. – Кроме того, крыши же в основном городу не принадлежат: нужно договариваться с собственниками жилья. Знаю, есть примеры, когда собственники дома по своей инициативе обустраивают площадки у себя на крыше и организуют экскурсии. Но городу здесь довольно сложно будет. Я бы в проект «Открытый город» такие экскурсии не включал.

На категоричность Макарова ответил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По мнению градоначальника, предложение Марченко «очень хорошее и заслуживает внимания».

– Эти экскурсии принимают хаотический характер, их все равно проводят, постоянно везде рекламируют, – отметил Александр Беглов. – Это уже существует. Либо нужно это все прекращать (но город с определенных высот действительно смотрится красиво), либо придать таким экскурсиям нормальный безопасный характер: изучить вопрос, поговорить с собственниками, разработать какую-то программу, создать условия.

Губернатор поручил Сергею Макарову создать рабочую группу, в которую предложил войти и Евгению Марченко. Она должна будет придумать, как открыть для цивилизованного посещения крыши, с которых на Петербург открываются лучшие виды.

А В ЭТО ВРЕМЯ: За год закрытые для туристов дворцы Петербурга посетило 36 000 человек

За прошедший год проект «Открытый город» помог попасть в закрытые для свободного посещения дворцы и исторические здания Петербурга, а также узнать о них больше 36 000 посетителей.

– Особой популярностью пользуются особняк Кельха на улице Чайковского и особняк Брусницыных на Кожевенной линии, – отметил Сергей Макаров.

Работу по проекту власти ведут совместно с Всероссийским обществом охранным памятников истории и культуры.

– В этом году в связи с ограничениями и сокращением финансирования пришлось перестроить работу, найти новые форматы, а от чего-то отказаться вообще – например, от трамвайных и автобусных маршрутов и лекций, – рассказывает заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК Антон Иванов. – Зато появились онлайн-экскурсии, которые посмотрело уже более 7 000 человек. Хотим оставить этот формат и в следующем году: единственное нарекание, которое было в наш адрес, – то, что на экскурсии сложно записаться, а в онлайне они будут доступны большему числу горожан и туристов.

На проект в этом году, несмотря на коронавирус, выделили субсидию – 10 миллионов рублей. Если финансирование сохранится, то в 2021-ом количество мероприятий увеличат с тысячи до полутора тысяч.

– Нужно инициировать новые форматы, расширять перечень доступных для посещения объектов, – заключил Беглов. – Нам надо создать все условия, чтобы как можно больше горожан и гостей города знакомилось с памятниками истории Петербурга.

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