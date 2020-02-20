2020-02-20T13:01:16+03:00
Общество

Экскурсии по крышам Петербурга легализуют

Карту смотровых площадок и маршрутов в законе составит Смольный
Анна ПОСЛЯНОВА
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Обновленный закон обезопасит туристов и защитит интересы жителей домов.Обновленный закон обезопасит туристов и защитит интересы жителей домов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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О легализации прогулок по крышам Петербурга говорят не первый год, но, похоже, впервые вопрос рассмотрят всерьез. Сегодня, 20 февраля, парламентский комитет по законодательству внес в повестку следующего заседания ЗакСа, которое состоится 26 числа, законопроект. Поправка позволит сделать «высотные» экскурсии законными и безопасными.

– Поправка в закон «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге» предлагает установить, что под целью культурно-познавательного туризма в городе, кроме посещения туристами исторических, социально-культурных и природных объектов, может быть и посещение других объектов, оборудованных для проведения экскурсий, – поясняют в ЗакСе Петербурга.

Благодаря изменениям в законе, городское правительство сможет разработать программу по созданию легальных смотровых площадок на крышах многоквартирных домов. Это, по замыслу депутатов, позволит не только обезопасить самих участников экскурсий, но и защитить интересы и права жителей.

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«Это опасно»: Беглов поручил разобраться с нелегальными экскурсиями по крышам в Петербурге

С петербургских крыш открывается прекрасный вид на город. Об этом знают и местные жители, и туристы. И стремятся забраться повыше, особенно – летом. Правда, нелегально. С незаконными экскурсиями по крышам поручил разобраться чиновникам врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время заседания городского правительства. Он отметил, что подобные прогулки небезопасны. А кроме того, от них страдают кровли (подробности)

Крыши домов в Петербурге закроют для туристических прогулок

Экскурсии по крышам – один из самых популярных видов в Петербурге. Небольшие группы людей поднимаются на чердаки в центральном районе города, выбираются на железное скользкое покрытие и обозревают с высоты пятиэтажек красоту Северной столицы. Однако такие экскурсии не только опасны для людей, но и вредят жителям тем самых домов. Поэтому, 19 июля, выступая на выездном заседании Совета безопасности, временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов заявил, что в течение года все крыши жилых домов будут плотно закрыты. С туристами-карлсонами будет покончено (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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